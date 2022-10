Ils sont suspectés d'avoir pris part à un violent home-invasion près de Nancy au cours duquel l'un d'entre-eux a fait usage d'une arme à feu.

Responsables d'un home-jacking

De violents chercheurs d'or arrêtés au Findel

Simon MARTIN

Début août, un violent home-invasion se produisait à Neuves-Maisons (France), non loin de Nancy. Le jour des faits, trois individus cagoulés et armés ont fait irruption de force dans la maison d'un couple. D'après nos confrères de l'Est Républicain, les malfrats pensaient trouver de l'or dans le garage du logement. On parle ici de dizaines de kilos qui seraient enfouies quelque part dans l'habitation.

Sur place, ils n'ont pas hésité à user de menaces et de violences à l'égard de l'occupant des lieux, jusqu'à faire usage d'une arme à feu. En effet, un coup de feu touchera l'homme au niveau de la clavicule alors qu'il avait, selon les premières informations, tenté de se défendre. Bredouille, les suspects prendront ensuite la fuite. Très vite, les grands moyens sont déployés afin de mettre la main sur les cambrioleurs. Le Parquet de Nancy ouvre dans la foulée une enquête pour «tentative de vol avec arme et tentative de meurtre» et des mandats d'arrêts européens sont émis.

Deux frères écroués

Et puis, la semaine dernière, l'enquête a finalement pris un coup d'accélérateur. Celle-ci a finalement rebondit au Luxembourg. En effet, deux suspects ont été arrêtés à la descente de leur avion, à l'aéroport de Luxembourg. Interrogé par nos confrères de l'Est Républicain, l'avocat de l'un des deux suspects a expliqué qu'ils étaient «venus se rendre» après plus de deux mois de cavale.

Selon les premières informations, il s'agirait de deux frères originaires de la banlieue de Nancy. Ils ont directement été mis en examen pour tentative de meurtre et vol à main armée et placés en détention provisoire. Toutefois, le troisième individu présent lors du home-invasion d'août dernier est toujours introuvable. L'instruction devra permettre de déterminer lequel des trois cambrioleurs a tiré sur la victime.

