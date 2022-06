Six perquisitions ont eu lieu ce mercredi dans l'usine arlonaise, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et policières luxembourgeoises, qui ont perquisitionné le siège luxembourgeois du groupe.

Le Luxembourg concerné également

De nouvelles perquisitions à l'usine Ferrero d'Arlon

Mélodie MOUZON Six perquisitions ont eu lieu ce mercredi dans l'usine arlonaise, en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et policières luxembourgeoises, qui ont perquisitionné le siège luxembourgeois du groupe.

L'usine belge Ferrero d'Arlon, d'où est parti l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières années, a fait l'objet de nouvelles perquisitions ce mercredi, rapportent nos confrères belges de Sudinfo.

Les personnes présentes sur place ont vu débarquer ce mercredi matin plusieurs véhicules et des «dizaines de personnes». Il s'agissait en réalité de policiers travaillant à la police judiciaire fédérale belge et d'employés de l'AFSCA (Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire). Six perquisitions ont eu lieu et elles ont été menées en «étroite collaboration avec les autorités judiciaires et policières luxembourgeoises», rapporte le Parquet du Luxembourg.

Des documents saisis

Selon un communiqué du Parquet, plusieurs lieux sont concernés par ces perquisitions, non seulement en Belgique (à Bruxelles et à l’usine d’Arlon) mais aussi au Luxembourg, au siège de la multinationale « Casa Ferrero » à Niederanven (regroupant notamment les sociétés Ferrero international SA, Ferrero Trading Lux SA et SARL Ferrero Management Services Luxembourg ).

«Les perquisitions ont notamment permis de procéder à la saisie de documents et de matériel informatique qui seront exploités par les enquêteurs», a encore précisé le Parquet du Luxembourg belge.

«Déterminer les responsabilités»

A Arlon, les enquêteurs ont en fait perquisitionné ce mercredi des services administratifs de l'usine. Ils cherchent à savoir si les responsables du site ont fait tout le nécessaire lorsque le scandale a été découvert. « L’instruction judiciaire en cours vise à établir les responsabilités éventuelles dans la gestion de la contamination, du respect du suivi de la chaîne alimentaire et dans la communication ou non communication des informations aux autorités sanitaires», souligne le communiqué du Parquet.

La partie production de l'usine n'était pas visée ce mercredi par les perquisitions. Le 8 avril dernier, l'AFSCA a retiré au site, qui emploie une majorité de travailleurs frontaliers français, son autorisation de production. Depuis lors, les activités sont à l'arrêt et le personnel s'attèle à démonter des milliers de pièces pour les nettoyer et les désinfecter, avant de les remonter.

Des cas dans plusieurs pays

Il était prévu que le site redémarre ses activités le 13 juin mais le redémarrage, qui est conditionné au feu vert de l'AFSCA, a finalement dû être postposé à fin juin, début juillet. Mais ce nouveau rebondissement pourrait retarder encore la reprise des activités au sein de l'usine.

Pour rappel, en avril dernier, plus de 3.000 tonnes de produits de la marque Kinder avaient été rappelés et retirés de la vente, après que de nombreux cas de salmonellose sont apparus en Europe. A la mi-avril, on dénombrait un total de 150 cas de salmonellose détectés dans neuf pays européens, dont deux cas au Luxembourg.

Les foyers de salmonellose ont été provoqués par des bactéries, appelées salmonelles, découvertes au sein de l'usine. Le géant italien du chocolat a par la suite expliqué que la cause de l’épidémie de salmonellose provenait d'un filtre de deux réservoirs de matières premières. La contamination a été découverte sur le site le 15 décembre dernier. Le fait que Ferrero ait attendu que le scandale éclate pour communiquer sur le sujet et rappeler ses produits a suscité la polémique.

