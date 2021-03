Si les habitants de Meurthe-et-Moselle et de Moselle échappent à un confinement le week-end, le Premier ministre français a néanmoins annoncé la mise en place de restrictions supplémentaires dans le cadre de la lutte contre le virus.

De nouvelles mesures anti-covid côté lorrain

(ASdN) - Les Lorrains peuvent pousser un «ouf» de soulagement. Si la crainte d'un reconfinement local le week-end planait depuis quelques jours, la zone frontalière au Grand-Duché ne suivra finalement pas l'exemple niçois. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle, classées en «surveillance renforcée» aux côtés de 21 autres départements, n'échappent néanmoins pas à un renforcement des mesures.

Pour lutter contre le virus, Jean Castex a en effet annoncé jeudi serrer un peu la vis dans la région aux portes du Luxembourg. Notamment par la fermeture des grandes surfaces non alimentaires de plus de 10.000m² et l'extension de l'obligation du port du masque à toutes les agglomérations urbaines. En outre, les préfets seront autorisés à interdire des manifestations sur l’espace public dans le cas où elles pourraient entraîner un risque sanitaire.

Mais si aucune restriction de sortie supplémentaire n'est donc mise en place, le Premier ministre français a néanmoins invité à la prudence. En d'autres termes, les habitants des 23 départements sous surveillance, dont font partie la Moselle et Meurthe-et-Moselle, sont appelés à limiter «autant que possible» les déplacements en dehors de leur département.



De l'autre côté de la frontière, la situation reste en effet préoccupante. Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS), 4.499 nouveaux cas ont été recensés en Moselle et Meurthe-et Moselle ce jeudi. Le taux de positivité s'élève ainsi à plus de 6% dans les deux départements, quand celui-ci atteint environ 2% au Luxembourg.

Pour faire face au rebond du virus, l'Hexagone mise donc sur une accélération de la vaccination dans les 23 départements sous «surveillance renforcée». Au total, 135.000 nouvelles doses vont ainsi être réparties dans les régions concernées, a précisé le ministre. La vaccination en pharmacie devrait également être possible dès le 15 mars pour les plus de 50 ans présentant des facteurs de comorbidités.

A l'inverse de la France, l'Allemagne et la Belgique se tournent eux vers un léger allègement des mesures. Angela Merkel a ainsi annoncé en milieu de semaine un déverrouillage progressif du dispositif anti-covid. Du côté du royaume, un calendrier de déconfinement doit également être discuté ce vendredi après-midi par le Comité de concertation.

Quant au Luxembourg, le dispositif est, pour l'heure, maintenu jusqu'au 14 mars. Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) sont néanmoins attendus vendredi après-midi pour préciser les contours du dispositif sanitaire qui attend les résidents et étrangers après cette date.

