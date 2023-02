Un octogénaire allemand a été condamné à près de 345.000 euros d'amende par le tribunal de Colmar pour avoir transporté illégalement des centaines de kilos de tabac en 2020 acheté au Luxembourg, et pourrait être impliqué dans un trafic plus vaste.

«De mémoire de douanier, on n'a jamais vu ça...»

(AFP) Aujourd'hui âgé de 85 ans et domicilié à Weil-am-Rhein (sud-ouest de l'Allemagne), l'Allemand avait été interpellé en septembre 2020 à Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin) avec, dans sa camionnette, 776 kilos de tabac à rouler, acquis hors des circuits légaux au Luxembourg.

«Le doyen des contrebandiers»

«De mémoire de douanier, on n'a jamais vu ça, on l'appelle le doyen des contrebandiers!», a lancé le représentant des douanes lors de l'audience jeudi devant le tribunal correctionnel de Colmar, invitant à ne «pas se fier aux apparences». Absent, l'octogénaire, jusqu'alors inconnu de la justice, a été condamné à 344.544 euros d'amende douanière, pour «détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier», conformément aux réquisitions du ministère public.

40 tonnes de tabac transportées depuis le Luxembourg?

Il avait soutenu avoir agi pour le compte d'une entreprise en échange d'une commission. Mais l'homme, chez qui 16.000 euros en liquide avaient été découverts, pourrait bien se trouver au centre d'un trafic plus vaste, selon l'enquête des douanes allemandes mentionnée à l'audience.

Entre début 2017 et fin 2020, 40 tonnes de tabac à rouler ont été transportées du Luxembourg vers le Royaume-Uni et l'Irlande, via l'Allemagne, sans paiement de taxes, selon le quotidien régional L'Alsace.

Les investigations approfondies visant l'octogénaire et d'autres personnes, allemandes et étrangères, «sont closes, le dossier se trouve au parquet de Fribourg-en-Brisgau, en attendant le procès», a précisé jeudi à l'audience le représentant des douanes françaises.

