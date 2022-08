La tuerie de Trèves avait suscité l'horreur dans toute l'Allemagne fin 2020. Le verdict est tombé ce mardi. Un placement dans un hôpital psychiatrique fermé a été ordonné, en plus de la peine de prison à perpétuité.

Grande Région 3 min.

Il avait foncé dans la foule avec son 4X4

Prison à vie et internement pour le conducteur fou de Trèves

La tuerie de Trèves avait suscité l'horreur dans toute l'Allemagne fin 2020. Le verdict est tombé ce mardi. Un placement dans un hôpital psychiatrique fermé a été ordonné, en plus de la peine de prison à perpétuité.

(m. m. avec DPA) - Une peine de prison à vie pour meurtres multiples et tentatives de meurtre ainsi qu'un placement dans un hôpital psychiatrique fermé. Le tribunal régional de Trèves a condamné sévèrement le quinquagénaire qui avait foncé délibérément avec son 4X4 dans la foule le 1er décembre 2020 à Trèves, dans le but de tuer et de blesser le plus de monde possible.

Le chauffard de Trèves placé en détention 24 heures après avoir foncé dans la foule, l'automobiliste allemand de 51 ans a été inculpé pour suspicion de meurtres, a annoncé mercredi le Parquet de Trèves.

Cinq personnes sont mortes suite à cette course folle : un bébé de neuf semaines, son père (45 ans) et trois femmes âgées de 73, 52 et 25 ans. Il y a également eu de nombreux blessés et environ 300 témoins oculaires traumatisés par cette scène d'une violence inouïe.

Le Parquet de la plus vieille ville d'Allemagne avait poursuivi l'Allemand du chef de quintuple meurtre et d'une tentative de meurtre dans 18 autres cas, ainsi que pour avoir occasionné de graves blessures corporelles à plusieurs personnes.

Le drame avait choqué l'Allemagne entière. Photo: dpa

Le tribunal d'assises, présidée par Petra Schmitz, a suivi dans son verdict les réquisitions du parquet. La motivation du jugement était en cours ce mardi.

Une grande partie des avocats des victimes s'était également prononcée en faveur de la prison à vie et de l'internement de l'accusé en hôpital psychiatrique. La défense était également favorable à l'internement dans un hôpital.

Il souffre de schizophrénie paranoïde

Selon le rapport d'un expert psychiatre, l'homme de 52 ans souffre d'une schizophrénie paranoïde avec des idées délirantes bizarres. Sa responsabilité est donc diminuée et il est considéré comme dangereux pour la collectivité. L'accusé se considère comme la victime «d'un complot de l'Etat à grande échelle» contre lui et se sent suivi, écouté et observé, avait rapporté l'expert.

Le forcené n'a pas voulu se souvenir de la période des faits. L'électricien de formation a gardé le silence pendant tout le procès sur les faits qui lui sont reprochés. Selon l'accusation, au moment des faits, il était célibataire, sans emploi, sans domicile fixe et frustré par ses conditions de vie personnelles.

Les survivants et les personnes concernées sont soulagés que le procès se termine après un an, a déclaré Bernd Steinmetz, de la fondation Katastrophen-Nachsorge, à l'agence de presse allemande.

Ils ont décrit l'horreur

Au cours des 40 jours d'audience depuis le 19 août 2021, des dizaines de témoins ont été entendus, qui ont tous raconté des expériences traumatisantes. Nombre d'entre eux ont décrit comment l'homme s'est dirigé de manière ciblée vers ses victimes, les a touchées, blessées et tuées. Ils ont également expliqué à quel point ce qu'ils avaient vécu leur pesait encore aujourd'hui : les images revenaient sans cesse devant leurs yeux et ils se souvenaient encore des cris des victimes.

Selon le parquet, si le jugement devient définitif, la mesure de placement en hôpital psychiatrique sera d'abord exécutée. Elle est valable pour une durée indéterminée. Si un expert parvient à la conclusion que l'homme est guéri au bout de 5 ou 25 ans, l'exécution normale de la peine suivra. Le forcené ne devrait donc «probablement plus sortir de prison», a fait savoir le procureur général Samel.

Dans le cas de la perpétuité, la chambre d'exécution des peines examine pour la première fois au bout de 15 ans si la peine de prison à vie peut être réduite et si c'est justifiable. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.