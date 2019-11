De l'acier nordiste pour les rails produits à Hayange

L'aciérie du Nord de la France vient de se voir confier une commande de 560.000 tonnes de barres d'acier. Des blooms destinés à l'usine de production de rails de la Vallée de la Fensch qui vient d'être rachetée par un groupe chinois.

L'aciérie du Nord de la France vient de se voir confier une commande de 560.000 tonnes de barres d'acier. Des blooms destinés à l'usine de production de rails de la Vallée de la Fensch qui vient d'être rachetée par un groupe chinois.

(pj) C'est le groupe Jingye qui doit se frotter les mains. A peine vient-il de racheter les usines du groupe britannique British Steel que l'une des entités est déjà certaine d'avoir de l'activité pour quelques années. Et il s'agit de l'usine de production de rails installée entre Moselle, juste Hayange et Knutange. En effet, celle-ci assurera la transformation de 140.000 tonnes d'acier chaque année, entre 2020 et 2024) pour le compte de la SNCF.

C'est indirectement que la (bonne) nouvelle a été connue pour les 420 salariés du site lorrain. En effet, c'est l'annonce d'une commande passée par la société de chemins de fer français à une aciérie du Nord de la France qui a révélé cette prochaine activité. Il s'agira de transformer des blooms, barres d'acier de section carrée, en kilomètres de rails.

Rachat sous observation

Cette usine, spécialiste des production grande longueur, fournit déjà les lignes des TGV, de nombreux réseaux de tramways dans le monde. A commencer par celui de Luxembourg dont la prochaine ligne, Stäreplatz/Gare centrale, ouvrira fin 2020. Mais le rachat par le groupe asiatique reste en cours de validation, des autorités françaises notamment.

Récemment encore, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, soutenait que l'État conservait «la possibilité de bloquer le rachat d'Hayange (...) si on estime qu'on a pas toutes les garanties».