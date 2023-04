La communauté de communes de Cattenom et environs et le département de la Moselle ont signé une convention pour lancer le projet de voie réservée aux bus entre Hettange-Grande et Frisange. Les élus français espèrent une participation du Luxembourg.

Mobilité transfrontalière

De Hettange-Grande à Frisange, la voie dédiée aux bus est tracée

Il y a moins d'une semaine, Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environs (CCCE), présentait les chiffres de la circulation sur les routes «sclérosées» de son territoire, «fortement impacté par le trafic pendulaire des travailleurs frontaliers», rappelle-t-il. Ce mardi 4 avril en fin de matinée, l'élu a accueilli Patrick Weiten, président du département de la Moselle, pour lancer un projet de mobilité sur la route départementale n°653 entre Hettange-Grande (Soetrich précisément) et la frontière, à Evrange/Frisange.

Il s'agit de la création d'une voie dédiée aux bus, qui longerait la chaussée actuelle. Les plans sont déjà dessinés. Cette voie réservée serait aménagée uniquement en dehors des agglomérations, donc sur 8 des 12 km qui séparent Hettange-Grande de Frisange. La plateforme aménagée pour les bus serait distincte de la route, pour éviter que les voitures n’y empiètent ou s'y engagent. La circulation pourrait s'y faire dans les deux sens, et serait régulée par des feux tricolores. Ce projet est censé désengorger, en partie le trafic sur la RD653.

Cet axe est emprunté par plus de 10.000 véhicules chaque jour, selon l'étude de terrain menée par la CCCE et le cabinet Iris Conseil. Un chiffre corroboré par Roger Beissel, bourgmestre de Frisange. Un comptage effectué il y a trois ans dans sa commune faisait même état de 12.000 véhicules par jour.

Le projet prévoit d'aménager une voie réservée aux bus d'un côté de la RD653 et une voie pour les "mobilités actives" (piétons, vélos, trottinettes) de l'autre. Photo: virgule.lu/Pascal Mittelberger

La RD653 côté français, et son prolongement de la N3 côté luxembourgeois, sont régulièrement saturés, notamment le matin. Une offre de transport en commun - avec plusieurs lignes de bus et des voies réservées - existe au départ de Frisange, où le P+R affiche complet en attendant son extension. Cinq kilomètres en amont, le P+R de Roussy-le-Village est loin de connaître la même fréquentation. Celle-ci atteint péniblement un tiers de la capacité maximale (253 places).

Deux raisons à cela, à en croire Michel Paquet. D'une part, un cadencement trop faible: les bus de la ligne RGTR n°502 qui relie Yutz au Kirchberg y passent toutes les demi-heures. D'autre part, et c'est certainement là que le bât blesse, ces bus se retrouvent dans les bouchons «et il y a donc zéro gain de temps, ce qui n'incite pas les travailleurs frontaliers à les prendre».

Ce projet doit avoir le concours de nos collègues luxembourgeois. Patrick Weiten, président du département de la Moselle

La solution repose donc, pour partie, sur cette voie dédiée. La convention signée mardi matin entre la CCCE et le département de la Moselle comprend les études nécessaires, la conception et la réalisation.

Défendu lors de la prochaine commission intergouvernementale

Le projet est estimé à 18 millions d'euros. La CCCE et le département sont prêts à mettre la main à la poche. «Il doit aussi avoir le concours de nos collègues luxembourgeois», plaide Patrick Weiten, qui «n'écarte pas non plus la région Grand Est et l'Etat français». En tout cas, pour le bourgmestre Roger Beissel, il s'agit d'une «super initiative». Reste à savoir si cet appel du pied financier sera aussi bien accueilli par le gouvernement luxembourgeois.

Parmi les élus présents à la signature de la convention, il y avait le bourgmestre de Frisange Roger Beissel (assis, 2e en partant de la gauche). Photo: virgule.lu/Pascal Mittelberger

Le président mosellan présentera et défendra cet équipement le 17 avril prochain à Thionville, lors de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise. «Nous ne pouvons plus considérer que le travail frontalier est anecdotique et nous ne pouvons plus considérer qu'il existe une frontière. Il y a un écart entre ce que vivent nos concitoyens au quotidien et ce que nous imposent nos administrations.» Pour la Moselle comme le Luxembourg, «la mobilité est le problème n°1, et il va encore s'accentuer».

Plus on retient les navetteurs en amont, plus on facilite la vie des communes de Frisange ou Mondorf. Patrick Weiten, président du département de la Moselle

Pour Patrick Weiten, inciter les travailleurs frontaliers à utiliser les P+R et les transports en commun va dans la bonne direction. Des P+R qu'il faut développer, selon lui, bien avant la frontière, comme c'est déjà le cas à Roussy-le-Village ou encore Metzange. «Plus on retient les navetteurs en amont, plus on facilite la vie des communes de Frisange ou Mondorf», soutient-il.

Des P+R donc, des voies dédiées quand c'est possible, mais encore faut-il une offre de transport adaptée. Dans le cas du projet entre Hettange-Grande et Frisange, et plus largement sur tout son territoire, la CCCE prévoit de créer sa propre régie et de faire rouler ses propres bus, avec la promesse de la gratuité en prime. Mais pour cela, sa sortie du Smitu, le syndicat mixte des transports urbains de Thionville, doit d'abord être actée. L'affaire est au tribunal administratif.

Début des travaux en 2026?

L'autre délai qu'il faut considérer avant de voir des bus sur voie propre, c'est bien sûr celui des études, des procédures administratives et des travaux. Ces derniers débuteront, dans le meilleur des cas, en 2026. Avant cela, il faudra notamment récupérer quelques terrains le long de la route. Le département de la Moselle dispose déjà d'emprises foncières, mais pas toutes. Il est encore nécessaires d'acquérir 11 hectares au total: 8 pour la plateforme réservée aux bus, et trois pour celle qui servira aux «mobilités actives». Cette bande sera située de l'autre côté de la route et sera accessible aux piétons, aux vélos, aux trottinettes.

