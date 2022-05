Aucun train ne circulera à partir de ce lundi soir 22h dans la province de Luxembourg voisine, en raison de la journée d'actions programmée ce 31 mai.

Grève nationale

De fortes perturbations sur le rail belge ce mardi

Mélodie MOUZON Aucun train ne circulera à partir de ce lundi soir 22h dans la province de Luxembourg voisine, en raison de la journée d'actions programmée ce 31 mai.

Si vous avez l'habitude de prendre le train pour aller au travail, il faudra prendre vos dispositions ce mardi. En raison d'une grève nationale organisée en front commun syndical dans les services publics ce 31 mai, une grosse majorité des trains seront annulés. Et ce, dès ce lundi soir. Les travailleurs veulent dénoncer un manque criant d'effectifs dans les services publics.

Les syndicats belges pointent un « malaise général », qui dépasse le seul secteur des services publics. Les organisations syndicales estiment que les travailleurs sont mal payés pour les efforts fournis durant la crise sanitaire. Pour les secteurs publics, ils réclament plus d'investissements.



La circulation sur les rails sera donc fortement perturbée ce 31 mai partout en Belgique. Elle sera même complètement à l'arrêt dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, d'où proviennent la très grande majorité des frontaliers. Dans les autres provinces belges, seul un quart des trains circuleront.

Un quart des trains circuleront

Un service minimum a été mis en place, selon les effectifs présents et dans les provinces ou c'était possible. Mais dans les provinces les plus au sud du pays, les trains ne pourront pas circuler, car les cabines de signalisation d'Infrabel resteront fermées en raison d’un personnel insuffisant, précise la SNCB.

Les trains IC reliant les villes plus importantes qui traversent ces provinces ne circuleront donc pas. Dans le reste du pays, un train IC sur trois et un train S ou L sur cinq seront fonctionnels. La plupart des trains P, qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir, ne circuleront cependant pas.

Certaines gares ne seront par ailleurs pas desservies. La circulation reprendra normalement dès mercredi matin.

Les navetteurs peuvent consulter le service alternatif et les perturbations du réseau sur le planificateur de voyages, sur l'application ou sur le site web de la SNCB.

