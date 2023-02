L'événement, dont le lieu reste inconnu pour l'heure, doit se tenir ce samedi. Le ministre de l'Intérieur français a demandé aux six préfets concernés de mettre tout en œuvre pour qu'il n'ait pas lieu.

Rassemblement néonazi

Darmanin interdit un festival néonazi dans les Vosges

L'événement, dont le lieu reste inconnu pour l'heure, doit se tenir ce samedi. Le ministre de l'Intérieur français a demandé aux six préfets concernés de mettre tout en œuvre pour qu'il n'ait pas lieu.

(Avec AFP) - Le 20 février, le site Mediapart révèle qu'un festival de Black metal doit se tenir ce samedi 25 février à une vingtaine de kilomètres d'Epinal. Mais voilà, l'événement en question, sobrement intitulé «Night for the Blood», a pour particularité d'être un festival «national-socialiste».

Pour éviter toute interdiction administrative, les organisateurs ont pris soin de ne pas révéler le lieu exact (certains le localisent à 50km de Saint-Dié-des Vosges) de ce rassemblement, pas uniquement national pour le coup, puisque des adeptes d'Allemagne, de Suisse et d'autres contrées sont attendus.

Comment peut-on avoir encore aujourd'hui de tels rassemblements? Patrick Nardin (maire d'Epinal)

Dans son article, Mediapart révèle le contenu d'un mail adressé aux intéressés: «L'entrée est à 20 euros par personne. Pour réserver, il suffit de faire un transfert Paypal.» Bien qu'anonyme, le mail est signé «88». Non pas en référence au département des Vosges, mais bien à la huitième lettre de l'alphabet, le double «H» signifiant «Heil Hitler».

Azov, Peste Noire, Baise Ma Hache...

Le flyer du «Night for the Blood» fait état de la présence de groupes au nom de scène comme Stahlfront (Front d'acier). Bas du front, ses membres revêtent l'uniforme nazi. En 2018, le groupe se produisait à Kiev au festival Asgardsrei, organisé par Alexeï Levkin, proche du bataillon paramilitaire Azov. Ils partageaient la scène avec d'autres «artistes» tels que les Français des Peste Noire, Baise Ma Hache et Seigneur Voland...

Suite à ces révélations, Gérald Darmanin a demandé aux six préfets (Vosges, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haute-Saône, Moselle et Meurthe-et-Moselle) potentiellement concernés par ce festival d'interdire ce rassemblement, et a mis à disposition «les moyens nécessaires» pour faire respecter l'interdiction.

Face aux restrictions en vigueur en Allemagne contre la mouvance néonazie, il n'est pas rare que des nostalgiques du IIIe Reich dans ce pays choisissent l'est de la France pour des rassemblements, organisés sur des terrains privés ou bien dans des salles communales, sous de faux prétextes.



«Ein Reich, ein Volk...»

Ainsi, le 8 octobre dernier s'est tenu en Haute-Savoie le Barbarbeuk Open Air. Un événement lors duquel étaient présents les Lyonnais de Leistandarte du nom de la 1re division Schutzstaffel (SS) dont le titre de l'un des albums n'est autre que «Ein Volk, ein Reich...»

Alors, forcément, un tel regroupement inquiète les élus vosgiens, terre sur laquelle fut dressé le KZ Natzweiler à proximité de la commune du Struthof. Le maire d'Epinal, Patrick Nardin (DVD), assure être «en train de vérifier toutes les locations de salles», tout en s'interrogeant: «Comment peut-on avoir encore aujourd'hui de tels rassemblements?» En menant peut-être une politique facilitant la montée de l'extrême droite. Mais ce n'est qu'une hypothèse...

