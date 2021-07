Suite à la contamination de sept enfants lors des animations estivales de la commune, 220 cas contacts ont été identifiés par les autorités sanitaires. La Ville a donc décidé de suspendre ces activités, alors que la situation sanitaire se dégrade en Moselle.

Un foyer d'infections covid détecté à Metz

Marie DEDEBAN

Si les écoles françaises ont fermé leurs portes pour la période estivale, le covid lui ne prend pas de vacances. Mercredi en milieu d'après-midi la commune de Metz a annoncé la suspension des animations estivales pour huit jours, suite au dépistage de sept infections covid parmi les enfants... et de 220 cas contacts.

Ces personnes «ont été contactées par les services de la mairie pour se faire tester», a précisé au Républicain Lorrain le premier adjoint au maire, Khalifé Khalifé. Celles-ci devront effectuer un premier dépistage au plus tard jeudi, puis vérifier à nouveau leur état de santé huit jours plus tard.

Les sept enfants auraient participé aux ateliers de scoutisme, escrime, volley, handball, tennis, basket et voile. «Par chance, ce sont des cas mineurs, touchant des enfants de 8 à 16 ans, avec une positivité asymptomatique», a souligné Khalifé Khalifé, qui espère que la mesure permettra de limiter les nouvelles contaminations. Une cellule de crise a été mise en place par la commune pour suivre la situation et appliquer les éventuelles consignes de l'Agence régionale de santé.

D'autant que la situation sanitaire se dégrade en Moselle. «En quinze jours, le taux d’incidence a été multiplié par trois, passant de 31 nouveaux cas pour 100 000 habitants à 92» a déclaré mercredi Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet. Un chiffre qui reste inférieur à la moyenne nationale (179) mais la vitesse de propagation du virus est «préoccupante» aux yeux des services de l'Etat. «Le taux de positivité, qui était de moins de 1 nouveau cas sur 100 personnes testées fin juin est passé à 2,4 », ajoute la directrice de cabinet.

Pour rappel, l'entrée en vigueur du pass sanitaire le 9 août prochain doit modifier les conditions d'accès à certains lieux comme les cinémas, restaurants et autres bars. Le port du masque n'est d'ores et déjà plus obligatoire en extérieur et lors de certains évènements, même si certains préfets comme celui de Meurthe-et-Moselle l'ont réintroduit en raison de la situation sanitaire.

