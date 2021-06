Plusieurs départements français, mais aussi certaines régions belges et villes luxembourgeoises, célèbrent ce lundi soir le premier jour de l'été en chansons et au son des guitares. Si certaines villes ont préféré annuler ou opter pour une version numérique en raison de la pandémie, d'autres maintiennent les festivités sous certaines conditions.

Grande Région 2 min.

Covid-19

La fête de la musique au rythme du covid

Marie DEDEBAN Plusieurs départements français, mais aussi certaines régions belges et villes luxembourgeoises, célèbrent ce lundi soir le premier jour de l'été en chansons et au son des guitares. Si certaines villes ont préféré annuler ou opter pour une version numérique en raison de la pandémie, d'autres maintiennent les festivités sous certaines conditions.

Si elle est à l'origine une tradition française instaurée par le ministre de la Culture Jack Lang en 1982, la fête de la musique a depuis dépassé les frontières. Luxembourg-Ville, les provinces belges, mais également la capitale allemande célèbrent depuis quelques années l'arrivée de l'été en chansons et concerts. Annulée en 2020 en raison du covid, la première fête de l'été est autorisée ce lundi soir, à condition de respecter les mesures covid en vigueur.

Français et Belges retrouvent un semblant de normalité Les deux pays voisins du Luxembourg allègent leurs restrictions sanitaires ce mercredi. Culture, Horeca, sports, couvre-feu... le point sur les nouveaux assouplissements.

Comme le prévoit la loi française, le port du masque sera obligatoire lors des rassemblements. Le ministère de la Culture a également imposé le recours au pass sanitaire dans les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, et les salles ne pourront pas dépasser la jauge de 5.000 spectateurs. Des règles en vigueur dans tout l'Hexagone, que le maire de Thionville s'est engagé à respecter... à une exception près.

Alors que ses confrères de Metz et Sarreguemines ont préféré tout annuler, Pierre Cuny a en effet indiqué à l'issue du dernier conseil municipal qu'il ne «s'opposerait pas aux concerts improvisés sur la voie publique», ce qui est normalement interdit. En Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet a pris quant à lui la décision opposée. Préférant éviter les «concerts sauvages et les attroupements», le préfet a indiqué aux maires du département que seuls seraient autorisés les concerts programmés, avec un auditoire assis et limité à 65% des capacités. A Nancy, pas de spectacle organisé, mais des concerts dans des guinguettes à condition que les rassemblements n'excèdent pas les dix personnes.

La liberté passera par le «covid check» A partir du 13 juin, il suffira de disposer d'un QR code certifiant de sa vaccination, de sa guérison ou de sa non-contagion au covid pour bénéficier de plus de facilités au quotidien. Notamment au restaurant ou lors des rassemblements.

De l'autre côté de la frontière, certaines villes du Luxembourg ont commencé cette fête musicale dès le 11 juin. Ce lundi soir, l'école de musique d'Hesperange organise un concert de percussions dans l'Hesper Park. Libre à chacun d'y assister, en présentant un certificat CovidCheck négatif. Chez nos voisins belges, chaque région a également prévu son lot de concerts, dans la limite des 200 personnes à l'intérieur et 400 en extérieur, en appliquant la distanciation sociale. Le port du masque est également obligatoire.

Les programmes détaillés sont à retrouver sur fetedelamusique.be et fetedelamusique.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.