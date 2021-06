En raison de l'amélioration de la situation sanitaire, la capitale du land allemand a décidé de lever cette mesure restrictive, ainsi que l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique.

Fin du port obligatoire du masque à Sarrebruck

Avec seulement 32 nouveaux cas détectés ces sept derniers jours, le covid recule en Sarre. Si bien que la capitale du land allemand a décidé ce mardi de lever deux de ses mesures restrictives, et pas des moindres. Ainsi, le port du masque n'est plus obligatoire dans les rues de Sarrebruck, et la consommation de boissons alcoolisées y est de nouveau autorisée.

«Nous franchissons une étape logique qui nous rapproche un peu plus de la normalité», s'est réjoui le maire de la ville, Uwe Conradt, dans un communiqué publié mardi. L'élu a justifié cet allègement du dispositif sanitaire par un taux d'incidence «inférieur à 35 depuis une semaine» au sein de sa commune.

Cependant, le maire de Sarrebruck invite ses administrés à être «responsables de leur comportement» et à se montrer «attentifs les uns aux autres». La distanciation sociale reste également «conseillée» en extérieur, pour permettre de limiter les nouvelles contaminations et de «profiter d'un bon été».

A noter qu'au début du mois, Angela Merkel a annoncé que les mesures sanitaires fédérales seraient levées d'ici «le 30 juin au plus tard», rapporte l'agence de presse allemande dpa. La chancelière allemande a en effet décidé de lever le «frein d'urgence fédéral», permettant aux autorités d'imposer des règles communes à tous les lands. Le dispositif, qui peut être «réactivé à tout moment», avait notamment obligé le gouvernement de la Sarre à faire fermer les terrasses des bars et restaurants.





