Dès ce 2 janvier

Coup d'envoi des soldes dans la Grande Région

Laura BANNIER

Alors que les achats de Noël sont encore tout frais dans les esprits, certains se feront tout de même un plaisir de se ruer dans les boutiques dès le début du mois de janvier. Les traditionnels soldes d'hiver sont de retour, et voici les dates qu'il faut avoir en tête pour profiter des bonnes affaires au Grand-Duché, et dans toute la Grande Région.

Luxembourg

Les plus pressés pourront prendre la direction des commerces dès ce 2 janvier. Les promotions hivernales commenceront, en effet, dès ce lundi dans les boutiques du pays, et seront en vigueur jusqu'au samedi 28 janvier 2023. Si la pandémie avait particulièrement entaché le bilan des derniers soldes d'hiver au Luxembourg, la forte inflation pourrait inverser la tendance durant ce mois de janvier. Soulignons par ailleurs que les soldes de la période estivale, dureront, eux, du 24 juin au 22 juillet 2023 inclus.

France

En Moselle et en Meurthe-et-Moselle, et dans la Lorraine tout entière, les fans de shopping auront rendez-vous à la même heure en boutique. La période de soldes hivernaux commence également le 2 janvier dans la région frontalière du Grand-Duché. Les clients auront cependant un jour de plus pour profiter des réductions, qui se termineront le 29 janvier. À noter que dans les autres départements métropolitains de l'Hexagone, les promotions seront en vigueur du 11 janvier au 7 février 2023.

Belgique

Les résidents belges devront de leur côté patienter un tout petit jour de plus. Les boutiques de Belgique entameront leurs soldes hivernaux le mardi 3 janvier. Mais, ces derniers dureront aussi plus longtemps, les rabais prenant fin le 31 janvier. De quoi consoler les clients des commerces belges.

Allemagne

En Allemagne, en revanche, il n'y aura pas de soldes. Depuis quelque temps, le pays a abandonné le système de réductions saisonnières. Un choix notamment motivé face à la popularité du commerce en ligne. Ainsi, les réductions ont lieu tout au long de l'année dans les magasins qui le souhaitent. Toutefois, les promotions restent traditionnellement nombreuses entre fin décembre et fin janvier.

