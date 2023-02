C'est le week-end, et c'est donc l'heure de notre sélection de sorties en Grande Région. Le carnaval est évidemment bien représenté dans ce programme, mais vous y trouverez aussi de l'humour, du cirque ou encore de la littérature.

Nos idées de sorties

Concerts, cavalcades et sabres laser pour se détendre

Pascal MITTELBERGER C'est le week-end, et c'est donc l'heure de notre sélection de sorties en Grande Région. Le carnaval est évidemment bien représenté dans ce programme, mais vous y trouverez aussi de l'humour, du cirque ou encore de la littérature.

Au Luxembourg

• Besoin d'un remède contre la morosité? Direction la Rockhal d'Esch-sur-Alzette samedi soir: il reste encore quelques places pour assister au spectacle de l'humoriste français Jérémy Ferrari. Avec Anesthésie générale, il dissèque notamment le système de santé français. Jérémy Ferrari avait commencé à jouer ce spectacle avant la pandémie de covid-19. Il l'a en partie réécrit et a repris sa tournée.

• Deux concerts à retenir ce week-end à Luxembourg. Ruben Block, tout d'abord, est le leader charismatique du groupe de rock belge Triggerfinger. Mais c'est en solo qu'il se produit ce samedi 18 février à 20h aux Rotondes. Les places pour ce concert sont en vente au prix de 32,90 euros. La Britannique KT Tunstall, quant à elle, montera sur la scène de L'Atelier dimanche soir. Là aussi, il reste des places, au tarif de 38,40 euros.

• Musique toujours, mais dans un autre style et pas pour un concert. Ce dimanche 19 février, de 11h à 17h, la Rockhal propose une bourse métal. Sur les étals, on trouvera notamment des disques vinyles ou des t-shirts. L'entrée est fixée à 4 euros.



Nul doute que les disques et produits de Motörhead et du regretté Lemmy Kilmister figureront en bonne place à la bourse métal de la Rockhal. Photo d'archives: Reuters

• La saison des cavalcades de carnaval démarre au Luxembourg avec, ce dimanche après-midi, celle de Diekirch. Le cortège coloré s'élancera à 14h30 et empruntera la route de Larochette, la rue Alexis-Heck, l'esplanade, la place Guillaume, la rue de Stavelot, et l'avenue de la Gare. Il est possible de se rendre à Diekirch en navettes spéciales des CFL, depuis Ettelbruck et Echternach.



En France

• Le cirque Medrano fait étape à Metz depuis mardi et jusqu'à dimanche, avec son spectacle Oceania. Le chapiteau a été monté au parc des expositions de Metz-Grigy et les représentations ont lieu à 14h30, 17h et 19h30 samedi et à 11h, 14h et 16h30 dimanche. Le prix des places, en vente ici, varie entre 19 et 55 euros.



• Toujours à Metz, le complexe sportif Saint-Symphorien accueille, samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 17h, la convention Metz for fiction, qui devrait plaire à tous les fans de science-fiction et de cosplay. En parallèle se déroulera également le championnat de France de sabre laser. Oui, vous avez bien lu... L'entrée à la convention est gratuite.

• Le mythique opéra rock Starmania continue de remplir les salles de spectacle plus de 40 ans après sa création. Ce sera encore le cas ce samedi et ce dimanche au Galaxie d'Amnéville. Les toutes dernières places pour les représentations sont en vente ici.

• Une soixantaine d'auteures sont attendues ce week-end à la salle Paul-Lamm de Hagondange, où se déroule le 18e Salon du livre féminin. Des rencontres littéraires, des lectures, des dictées et diverses animations sont programmées durant les deux jours, de 10 h à 18h. L'entrée est libre.

En Belgique et en Allemagne Comme au Luxembourg, la fièvre du carnaval s'empare des régions frontalières en Belgique et en Allemagne. C'est le cas ce week-end à Bastogne avec la 45e édition du Pat'Carnaval. Le carnaval des enfants a lieu ce samedi après-midi et le cortège carnavalesque dimanche à 14h30 (entrée: 5 euros). Idem en Allemagne, avec notamment de très nombreuses cavalcades. Le riche programme pour la Sarre est notamment disponible ici.

