A hauteur de Yutz, dans le sens Metz-Luxembourg, l'autoroute sera fermée pendant 36 heures à compter de ce samedi 20 heures. La Dir-Est, qui bloquera la circulation pour cause de travaux sur le pont de Beauregard, a prévu deux itinéraires de délestage.

Comment échapper à la galère de l'A31 ce week-end

Décidément, les usagers de l'autoroute A31 ne sont jamais tranquilles. Voilà maintenant que la Direction Interdépartementale des Routes Est (Dir-Est) annonce une coupure, au sud de Thionville, pour tout ce week-end. Du samedi 14 septembre (20h) au lundi 16 (8h), il ne sera ainsi plus possible de passer sur le pont de Beauregard pour l'ensemble des véhicules remontant vers le Luxembourg.

A raison de 2.800 véhicules attendus en moyenne chaque heure, aucune raison que le trafic ne vire pas au rouge rapidement autour de la zone de chantier.

Si la DIR-Est a choisi de couper l'autoroute en ce troisième week-end de septembre, c'est justement parce que la période est réputée comme étant la plus calme au niveau de la circulation autoroutière à cet endroit. Il n'empêche qu'en 36 heures, il va falloir dérouter plus de 42.000 voitures et camions. Deux possibilités s'offrent aux usagers de l'A31 durant ces trois journées.



La solution risquée

Pour les automobilistes approchant malencontreusement, de la zone de chantier, une simple déviation de 600 mètres sera indiquée. Le temps de quitter l'A31, via la sortie 38, de passer le giratoire Cormontaigne, et le trafic retrouvera l'A31 après les 40 mètres en travaux.

Mais attention: ce secteur est déjà fortement emprunté en temps normal, l'afflux supplémentaire devrait immanquablement se traduire par d'importants embouteillages.

La déviation fera passer les automobilistes par le giratoire Cormontaigne, à Thionville. Graphique: Sabina Palanca

La solution conseillée

Les conducteurs prévoyants, et arrivant de Metz ou de la Vallée de l'Orne pour filer vers Thionville ou le Grand-Duché, auront pour solution de quitter l'A31 dès le Triangle de la Fensch (7 km en amont du chantier). En empruntant l'A30, direction Longwy, il sera possible de rejoindre Havange sur le Pays-Haut et de redescendre vers l'A31. Un crochet un peu long mais qui, sans doute, sera bien plus rapide que d'approcher de la zone en chantier.

En passant par l'A30, les automobilistes rejoindront Havange sur le Pays-Haut et pourront redescendre vers l'A31. Illustration: Dir-Est

Pour mémoire, la coupure se justifie par d'indispensables travaux à mener sur le pont de Beauregard pour en assurer l'étanchéité et la bonne tenue. Construit dans les années 70, l'ouvrage n'avait pas été conçu pour encaisser le flux impressionnant de l'A31 actuelle. Durant les deux jours et demi de travaux de ce week-end, les équipes ne chômeront pas, de jour comme de nuit.

Si la météo du week-end s'annonce mauvaise, l'opération de réfection de la couche d'étanchéité devra être annulée et reportée. Le revêtement à l'heure de sa pose ne supportant pas la pluie pour se montrer performant à l'avenir... Sachant que la Dir-Est n'en aura pas fini avec les travaux sur le pont, l'intervention devant s'achever le 12 novembre prochain.

