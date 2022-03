Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

Comment apporter de l'aide aux civils ukrainiens?

Laura BANNIER Associations, municipalités, ONG... Les appels aux dons se multiplient dans la Grande Région, permettant à chaque habitant qui le souhaite d'apporter de l'aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre.

Ils seraient un million, selon l'ONU, à avoir fui les bombardements russes, pour devenir des réfugiés dans leur propre pays. En six jours d'offensive, 660.000 Ukrainiens supplémentaires auraient afflué vers les pays voisins, majoritairement en Pologne, a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) ce mardi. Face à ces milliers de civils qui fuient la guerre, la solidarité s'organise pour pouvoir nourrir, loger ou encore transporter ces évacués.

Sophiya est directrice d'une école ukrainienne à Arlon Cette maman enseigne avec d'autres de ses compatriotes l'ukrainien à des jeunes enfants de la région. Elle partage son triste ressenti sur l'agression de son pays d'origine par la Russie.

Alors que le nombre de réfugiés ukrainiens devrait considérablement augmenter ces prochains jours, une véritable catastrophe humanitaire se profile en Ukraine. Si des milliers de kilomètres séparent la Grande Région de Kiev, les appels à la solidarité n'ont pas tardé à affluer de la part des associations, municipalités, commerces et ONG locales, afin de pouvoir organiser ces bonnes volontés. Tour d'horizon des initiatives de soutien aux victimes de la guerre.

Au Luxembourg

Elle s'active depuis les premières heures du conflit. L'asbl LUKraine a lancé un appel aux dons d'argent, mais également de matériel. Sur son site (en anglais), l'asbl répertorie l'équipement nécessaire pour les kits de premiers secours (garrots, bandages, médicaments), mais également pour les réfugiés (matelas, duvets, sous-vêtements), et pour les combattants ukrainiens (gilets pare-balles, casques, caméras infrarouges). Ce matériel peut être déposé entre 9h et 17h, du lundi au vendredi, au dépôt 12, rue de la Montée, à Kayl.

Tract distribué lors du rassemblement de soutien au peuple ukrainien organisé samedi 26 février à Luxembourg-ville. Photo: Viktor WITTAL

Mais ces dons ne sont pas la seule façon d'aider les réfugiés ukrainiens. LUkraine est à la recherche de conducteurs pour transporter des personnes au Luxembourg, depuis la Pologne. L'asbl propose aussi aux personnes qui le peuvent d'héberger des réfugiés. Pour organiser cet élan de solidarité, LUkraine a créé un groupe Facebook, qui rassemble déjà plus de 1.200 membres, prêts à offrir leur aide pour trouver un toit aux réfugiés.

De son côté, Caritas Luxembourg, qui a déjà débloqué une aide de 50.000 euros, s'attend à ce que «des centaines de milliers de personnes, voire des millions, soient contraintes de quitter leur domicile». L'association a lancé un appel aux dons sur son site internet, et travaille en collaboration avec Caritas Ukraine et Caritas Moldova, afin d'organiser l'aide sur place. Un médecin de Caritas Luxembourg est à la frontière moldave, dimanche 27 février, où il coordonne l'aide de l'association, tandis que 50.000 réfugiés ont déjà franchi la frontière moldave, selon les estimations.

L'ONG Médecins sans frontières Luxembourg a également lancé un appel aux dons. «Profondément préoccupée par les conséquences du conflit pour la population et les communautés ukrainiennes», MSF Luxembourg a activé son fonds d'urgences, permettant «d'agir plus rapidement». Ainsi, 82% de l'argent collecté via les dons est directement utilisé sur le terrain, où des équipes sont déployées et prêtes à intervenir en Russie, Biélorussie, Pologne ou encore en Hongrie.

Le Luxembourg va envoyer armes et véhicules en Ukraine En date du 28 février 2022, le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, François Bausch (Déi Gréng), a annoncé des mesures d’assistance et d’appui militaires en faveur de l’Ukraine. Il a informé la commission parlementaire de la Défense de cette décision ce lundi matin.

La Croix-Rouge luxembourgeoise œuvre aussi également en Ukraine avec son équipe à Kramatorsk, où l'association «achète des bougies et des lampes pour permettre aux familles qui habitent la zone de s'évacuer dans les « bunkers » si besoin». Plus de 250 familles ont déjà reçu du charbon de bois pour se chauffer. Pour soutenir son action, la Croix-Rouge a également lancé un appel aux dons.

Ukrainka asbl, l'Union des femmes ukrainiennes au Luxembourg, a également lancé une collecte de dons. Des dons qui visent notamment à financer l'envoi de matériel médical pour soutenir les hôpitaux et les orphelinats ukrainiens.

Les 7,5 millions d'enfants que compte l'Ukraine ne sont pas laissés sur le carreau. Unicef Luxembourg s'est déjà mobilisé en avançant 100.000 euros pour soutenir les équipes d'Unicef en Ukraine. Un appel aux dons a également été lancé pour soutenir les enfants d'Ukraine en leur fournissant du matériel d'urgence.

En Belgique

Du côté belge aussi, on se mobilise pour venir en aide à la population ukrainienne qui fuit la guerre. Ainsi, à Virton, le maire faisant fonction,Vincent Wauthoz, a invité les habitants de sa commune à accueillir chez eux des réfugiés et à se manifester via un formulaire. Ce dernier a également indiqué qu’un premier état des lieux des capacités d'accueil en province de Luxembourg sera réalisé ce mercredi par le gouverneur de la province de Luxembourg.

Des armes belges pour soutenir l’Ukraine L’envoi de 2.000 mitrailleuses de type FNC et de 3.800 tonnes de fuel répond aux demandes du gouvernement ukrainien.

A Arlon, dans le chef-lieu de la province luxembourgeoise, un mouvement de solidarité s’est créé pour venir en aide aux Ukrainiens. Un compte a été ouvert par le Rotary Club de la région afin de récolter des dons.

Autre bel exemple de solidarité: le personnel d'un restaurant de la région a fait don des pourboires reçus pour soutenir la population ukrainienne.

En France

En Moselle également, les initiatives de solidarité ne manquent pas. La Ville de Metz et l'Eurométropole ont ainsi lancé leur appel aux dons. En collaboration avec d'autres villes du Sillon Lorrain comme Thionville, Terville, Nancy, ou encore Epinal, les deux collectivités territoriales vont organiser un convoi humanitaire à destination des pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Roumanie ou la Pologne. Des habits chauds et des denrées alimentaires non périssables peuvent ainsi être déposés l'Hôtel de ville ou dans les mairies de quartier, afin de pouvoir être envoyés sur place.

L'association Echanges Lorraine Ukraine œuvre également via un groupe Facebook, où les Mosellans sont de plus en plus nombreux à apporter leur aide. Proposition de dons, d'hébergement, mais également appels aux dons de matériels, l'aide s'organise. L'association indique également sur son site internet qu'elle souhaite venir en aide à l'armée ukrainienne. Pour ce faire, elle recherche des dons d'argent, mais également de matériel, comme des trousses de secours, des gilets pare-balles, ou des casques de sécurité.

Des initiatives plus globales, à l'image de formulaires, proposent de répertorier les bonnes volontés afin de concentrer les efforts des donateurs.

