Alors qu'une nouvelle période de concertation publique doit débuter en septembre, une association nouvellement créée à Florange se mobilise pour l'abandon pur et simple du tronçon nord de l'A31bis, quel que soit son tracé.

Mobilité transfrontalière

«Cette autoroute A31bis, ça va être un désastre»

Véritable serpent de mer évoqué depuis les années 1980, l'A31bis verra-t-elle enfin le jour? Pour l'association Intercollectif Non à l'Autoroute A31bis Tronçon Nord, abrégée INATN, vous l'aurez compris, c'est non. Et ce, pour plusieurs raisons.

Composée de 50% de frontaliers, la structure associative comporte une quinzaine de membres actifs, tandis que le groupe Facebook ''Pas d'autoroute à Florange'', compte, lui, 440 membres au total. Comme son nom l'indique, elle regroupe plusieurs collectifs florangeois formés au fil des mois pour s'opposer au tracé F5, dernier-né du projet. «Ce tracé a été présenté en 2021, et le collectif ''Non à l'autoroute à Florange'' s'est créé dans la foulée, en février. Au fur et à mesure que le dossier avançait, d'autres populations se sont rendu compte de ce que ça allait impliquer, d'autres collectifs se sont créés et nous ont rejoints dans la lutte», explique Sophie Delvo, membre de l'association.

C'est en prenant de l'ampleur à travers ces différents groupes d'opposants que la contestation s'est finalement organisée en association. Le but de la démarche: avoir un outil permettant d'attaquer en justice l'une ou l'autre décision administrative. «Les statuts sont en cours de dépôt», glisse Sophie Delvo.

«On tourne en rond»

Mais que reprochent ces différents riverains au tracé F5? Tout, serait-on tenté de dire. «Pour nous, l'enjeu primordial de la mobilité transfrontalière qui est, pour un frontalier, de pouvoir se rendre sur son lieu de travail de manière sereine, rapide et à moindre coût, n'est pas atteint et ne cherche pas à être atteint à travers ce projet», résume la membre de l'association INATN.

Un constat qu'étaye Sophie Delvo, d'une part, par le fait que le projet stagne depuis maintenant plusieurs années. «On tourne en rond avec ces tracés. Certains, prêts à l'emploi, ne nécessitant aucune expropriation comme l'historique F4 ont été écartés, tandis que le dossier se focalise désormais sur le F5 qui a un impact humain et environnemental très grave.»

Si l'A31bis est construite selon ce tracé, la traversée de Florange pourra s'effectuer en tunnel profond, la sortie du tunnel se faisant après l'ancienne cokerie d'ArcelorMittal, fermée en 2020, pour rejoindre le Bois de l'Etoile en tranchée encaissée, ou en tranchée couverte, au travers des friches de la cokerie. «En réalité ce tunnel ou cette tranchée couverte ne couvriront que 800m du parcours. Le reste de l'autoroute sera à ciel ouvert», s'inquiète Sophie Delvo.

Il faut vraiment arrêter ce bétonnage de toutes nos terres naturelles. Sophie Delvo, membre de l'association INATN

De quoi provoquer des nuisances sonores pour les riverains à proximité du tracé. «Et certaines personnes vont perdre leur maison sans aucun état d'âme, car ce tracé engendrera des expropriations à coup sûr. Ce qui n'empêche pas les élus et l'État de le plébisciter», pointe du doigt la membre de l'association. Ce à quoi viendrait s'ajouter une inévitable pollution alors que Florange figure parmi les villes les plus polluées du secteur, flanquée de l'A31 et de l'A30.

«Cette autoroute A31bis, ça va être un désastre, y compris au niveau environnemental», poursuit Sophie Delvo. Le tracé F5, toujours lui, s'il est choisi, détruira une partie de la forêt de Florange, alors même que cette dernière est un des derniers remparts naturels pour protéger la ville de la pollution. «On a aussi, dans le secteur de la Fensch, des inondations. Il faut vraiment arrêter ce bétonnage de toutes nos terres naturelles.» A cette nouvelle portion autoroutière, l'association préconise de préférer la mise en place d'une troisième voie de circulation sur l'actuelle A31.

Pour exposer tous ces points d'opposition au projet, et bien plus encore - à l'instar du péage qui devrait être mis en place sur cette nouvelle portion autoroutière - le collectif a déjà haussé le ton. Rassemblement devant la mairie de Florange, ou encore demande d'insertion dans les ''comités de pilotage'', les réunions de décision entourant le projet. Ce samedi 27 août, c'est en tant qu'association qu'un nouveau rendez-vous a été donné à l'ensemble des membres.

«Nous avons préparé quatre banderoles pour dire ''non'' au projet avec des slogans stratégiques sur différents thèmes», explique Sophie Delvo. Celles-ci seront déployées à quatre endroits bien précis, à savoir le rond-point de l'Etoile, mis à disposition par la municipalité, la centrale de bus située au centre de la ville, le rond-point d'ArcelorMittal, et enfin, dans les environs du quartier Maison Neuve.

«Lorsque nous allons dévoiler la première banderole, un discours est prévu pour expliquer notre positionnement, en présence du maire de Florange, Rémy Dick, qui nous a apporté un certain soutien dans nos dernières discussions», affirme la membre de l'association INATN qui estime que la prise de position de l'édile est en mesure «de faire basculer le dossier».

C'est un dossier à plus de 600 millions d'euros. Sophie Delvo, membre de l'association INATN

Une action qui intervient à l'aube de l'ouverture d'une nouvelle période de concertation publique, qui interviendra en septembre. Lors de celle-ci, la population sera invitée à se prononcer sur le sujet. Les résultats de ces échanges seront publiés début 2023. D'ici là, l'INATN n'entend pas se reposer sur ses lauriers. Présence au rassemblement antinucléaire Vent de Bure à Metz, ou interpellation d'Elisabeth Borne, plusieurs actions sont déjà prévues. «C'est un dossier à plus de 600 millions d'euros. Il est temps de se rendre compte que ce projet d'autoroute n'est plus adapté à la vie actuelle.»

Frontaliers ou riverains, Florangeois ou Mosellans, peuvent trouver des informations complémentaires à propos du projet sur le groupe Facebook ''Pas d'autoroute à Florange'' ou par mail à non.autoroute.florange@gmail.com.

