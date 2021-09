S'inspirant de l'incident nucléaire de Fukushima, la centrale électrique lorraine est en exercice toute cette semaine. Occasion de mettre en action la Force d'action rapide nucléaire, spécialisée dans la gestion de ce type de scénario

Grande Région 11 5 min.

Centrale nucléaire

Cattenom passe en mode catastrophe

S'inspirant de l'incident nucléaire de Fukushima, la centrale électrique lorraine est en exercice toute cette semaine. Occasion de mettre en action la Force d'action rapide nucléaire, spécialisée dans la gestion de ce type de scénario

(pj avec Steve REMESCH) - Il n'y a pas que les cinéastes qui s'intéressent à ce qui pourrait arriver à la centrale nucléaire de Cattenom si... Cette année, le film «An Zéro» avait joué la carte de la fiction, mais depuis lundi c'est l'installation elle-même qui a décidé de se mettre en danger. Simulant une situation où les quatre réacteurs verraient leur fonctionnement perturbé par un séisme. Scénario improbable à 10 km de la frontière franco-luxembourgeoise, mais le principe est d'être prêt à tout. Surtout au pire...

Cattenom s'offre une révision à 200 millions d'euros Depuis vendredi, l'unité n°3 de la centrale nucléaire lorraine est à l'arrêt. Et pour six mois même. Le temps pour les équipes de mener la révision décennale qui permettra le redémarrage du réacteur pour dix ans de plus.

En fait, EDF veut ainsi prouver que le nucléaire français apprend. De son propre fonctionnement, mais aussi des incidents qui ont marqué l'exploitation de l'atome dans la production d'énergie. Oui, 35 ans après, le retour d'expérience de la catastrophe de Tchernobyl a été ingéré. Même chose pour le plus récent incident sur les installations de Fukushima.

En mars 2011, secoué par un séisme et envahi par les vagues d'un tsunami, le site japonais devient hors de contrôle : plus d'alimentation électrique de secours, plus de possibilité de refroidissement des réacteurs. La catastrophe naturelle se mue en catastrophe industrielle avec nuages radioactifs incontrôlables...

5 La création de la FARN (ici son chef des opérations Thierry Hugony) a été une des conséquences de la catastrophe de Fukushima. Photo: Steve Remesch

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La création de la FARN (ici son chef des opérations Thierry Hugony) a été une des conséquences de la catastrophe de Fukushima. Photo: Steve Remesch Chaque réacteur de la centrale dispose de son propre nouveau générateur diesel puissant et protégé des risques naturelles. Photo: Steve Remesch Les équipes de secours ont dû amener hommes et matériels de secours en traversant l'étang du Mirgenbach. Photo: Steve Remesch L'équipe d'intervention rapide dispose de son propre système de communication satellitaire. Photo: Steve Remesch Au-delà de cet exercice géant, la centrale organise régulièrement des alertes pour tester la réactivité de ses personnels. Photo: Steve Remesch

De ce lointain incident, Cattenom a tiré des leçons (voir encadré) mais comment réagirait-elle aujourd'hui si le sol venait à trembler? Voilà le scénario de l'exercice engagé toute cette semaine avec sur place la Force d'action rapide nucléaire (FARN). L'unité, créée voilà cinq ans, compte 300 employés EDF issus de tous les secteurs d'activité et parés à faire face à un éventuel incident.



Sur le papier, c'est la panique sur le site mosellan : réacteur 3 gravement endommagé, approvisionnement en eau et électricité interrompu, fuites importantes, système de refroidissement du réacteur menacé. Même l'accès à la centrale ne peut plus se faire par la route. Seul moyen d'approcher : traverser le lac du Mirgenbach voisin... L'alerte a été sonnée et l'appel à la FARN lancé. C'est ainsi que lundi déjà, 14 véhicules et leur équipage sont partis de toute la France pour rejoindre Cattenom. Avec une obligation : accéder aux installations en autosuffisance, avec son propre équipement, sa logistique, ses moyens de communication et son ravitaillement.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Ce mercredi, la presse était invitée à constater combien la réactivité était efficace, combien même le scénario le plus grave pouvait être maîtrisé. Le message à faire passer est clair : les centrales nucléaires françaises sont «sûres, robustes et durables», y compris en cas d'agression naturelle. Cette fois, l'exercice implique 65 intervenants de la FARN et 20 autres personnes EDF venues prêter assistance. On fait jouer la technique, les processus fixés mais aussi l'astuce que nécessite une bonne adaptation au lieu, aux circonstances.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 „Nicht nur das Material muss aufeinander abgestimmt sein, sondern auch die Einsatzkräfte und die Mitarbeiter der Anlage", sagt der beigeordnete Direktor des Kernkraftwerks, Jérôme Le Saint. Foto: Steve Remesch

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. „Nicht nur das Material muss aufeinander abgestimmt sein, sondern auch die Einsatzkräfte und die Mitarbeiter der Anlage", sagt der beigeordnete Direktor des Kernkraftwerks, Jérôme Le Saint. Foto: Steve Remesch Zum Vergleich: Bei Reaktor 4 ist diese Abdeckung noch nicht fertiggestellt. Foto: Steve Remesch Die Kompetenzen der Leitung sind klar aufgeteilt. Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch Exercice Force d'Action Rapide Nucléaire Cattenom Farn Übung 01.09.2021 / Foto: Foto: Steve Remesch Foto: Steve Remesch

Centre opérationnel installé à quelques kilomètres des cheminées, installation de puissants générateurs électriques, recherche de bateaux et radeaux pour accéder à la centrale, analyse de la qualité de l'air, mesure des vents, sauvegarde des populations : pas une seconde sans une action. «Il faut coordonner non seulement le matériel, mais aussi les forces d'urgence et le personnel de l'usine. Et les deux fonctionnent très bien, pour autant que je puisse en juger jusqu'à présent», se satisfait le directeur-adjoint de la centrale nucléaire, Jérôme Le Saint. Le débriefing dira plus tard ce qu'il faudra tout de même améliorer. Au cas où...

Et que ça vous serve de leçon Fukushima a subi «une chaîne d'accidents majeurs», disent les techniciens du nucléaire. Autrement dit : une catastrophe. Mais le retour d'expérience a entraîné une remise à niveau de certaines normes de sécurité dans l'ensemble des centrales nucléaires du monde entier. A Cattenom cela s'est notamment traduit par une protection renforcée contre les «agressions extérieures», comme les nomme le directeur-adjoint de la centrale, Jérôme Le Saint. Ainsi, un centre de crise résistant aux tremblements de terre et aux inondations a été mis en place. De là, les quatre réacteurs peuvent être contrôlés et l'endroit est autonome pour plusieurs jours pour abriter (et nourrir) les équipes qui se relaieraient. Quatre générateurs diesel géants ont aussi été implantés au milieu des quatre cheminées. Ils sont la 6ème ressource utilisable pour alimenter les réacteurs en cas de rupture dans la fourniture d'énergie. Avec des moteurs surélevés pour ne pas risquer de se retrouver noyés en cas d'inondation du siècle. Des protections aux vents ont aussi été fixées pour protéger certains passages de lignes ou tuyauteries exposées en extérieur. Un nouveau système de refroidissement a été construit, avec pompage dans des nappes souterraines, plutôt que la Moselle voisine. Après la catastrophe japonaise, EDF a aussi créé la Force d'action rapide nucléaire. Une FARN qui n'a fort heureusement pas encore eu à intervenir -pour de vrai- sur de graves incidents. Mais elle a déjà été déployée, par exemple, pour rétablir l'alimentation électrique sur l'île de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma en 2017, ou à la suite de la tempête Alex qui avait causé beaucoup de dégâts dans les Alpes-Maritimes.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.