Le maire de Thionville, Pierre Cuny, s'est formellement opposé à l'arrivée du hard discounter russe Mere dans sa ville.

Ce supermarché russe n'est plus le bienvenu à Thionville

La demande de travaux venait pourtant d'être déposée. Pour l'enseigne de hard discount russe Mere, il ne sera pas question de s'installer à Thionville. C'est en tout cas le souhait de l'édile, Pierre Cuny (Horizons), qui refuse de voir la chaîne s'implanter dans sa ville, en raison de la guerre en Ukraine.

Thionville devait pourtant faire partie des premières villes à accueillir l'enseigne russe. Son arrivée en France avait été annoncée en septembre dernier, pour une ouverture envisagée dans un premier temps au mois d'octobre. Une date qui avait finalement été repoussée au mois de janvier. Mais les formalités administratives semblent avoir pris trop de retard, le dépôt du permis de construire ayant été fait à la mi-février.

Surnommé le «Lidl russe», Mere devait s'installer dans l'ancien Leader Price de Thionville, fermé depuis déjà un an, sur une superficie de 1.000 mètres carrés. D'abord favorable au projet, Pierre Cuny a fait savoir sur Twitter qu'il s'y opposerait, «au regard des événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine depuis le lancement d’opérations militaires par la Russie».

Une opinion relayée ensuite sur les ondes de France Bleu Lorraine Nord, argumentant qu'«il y a trois ou quatre mois, qui aurait pu prédire que Poutine allait envahir l'Ukraine et commettre un crime contre l'humanité ?». Et l'édile thionvillois d'ajouter : «Je ne veux pas être jusqu'au-boutiste, on verra bien l'évolution des choses. Mais aujourd'hui, je le redis, cette enseigne russe n'a pas sa place sur le territoire thionvillois».

Filiale du russe Svetofor, Mere s'est notamment implanté en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, ou encore en Belgique. Chez les Wallons également, l'implantation de Mere pose bien des problèmes. Le collège communal de Couvin, une ville située dans la province de Namur, a récemment indiqué vouloir revoir sa décision quant à l'installation du hard discounter, révèle Sudinfo.

L'arrivée de l'enseigne semble donc très compromise en France, malgré les belles promesses qu'offre Mere à ses clients. En s'implantant dans des locaux vides, en proposant une offre réduite (800 références en moyenne, contre 1.500 pour Lidl), et en faisant fi des rayons (les clients doivent se servir eux-mêmes dans des cartons posés sur des palettes), le supermarché russe propose des produits 15 à 20% moins chers que les autres hard discounters.

