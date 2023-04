Petite sélection des principales évolutions au Luxembourg, en France et en Belgique ce samedi 1er avril.

Salaires, expulsions, TVA...

Ce qui change ce 1er avril au Luxembourg, en France et en Belgique

Au Luxembourg

• Le deuxième index de l'année, après celui du mois de février, tombe ce samedi. Ce qui signifie une hausse de 2,5% du salaire brut, mais aussi des paramètres sociaux tels les salaires minimum, les pensions ou encore le revenu d'inclusion sociale. La liste complète avec les montants est disponible ici.

• Si les salaires et autres pensions bruts prennent 2,5%, pas certain pour autant que le montant net sera en hausse. En effet, ce 1er avril marque aussi la fin du crédit d'impôt énergie (CIE), mis en place à l'été 2022 pour compenser, justement, le report de l'index du 1er juillet 2022 à ce 1er avril 2023. Le ministère de la Sécurité sociale a effectué une communication sur le sujet, en rappelant que le Pacte de solidarité a été prolongé et qu'un crédit d'impôt conjoncture (CIC) va être introduit de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

• La loi covid a pris fin ce vendredi 31 mars au soir au Luxembourg. Dès ce 1er avril, il n'y a plus d'obligation de porter un masque dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Pas d'obligation non plus de s'isoler en cas de test positif au covid-19. Mais dans un cas comme dans l'autre, il est tout de même recommandé de continuer à le faire.

• Une grosse évolution dans le domaine de la contraception: plusieurs moyens de protection sont désormais remboursés à 100%. Il s'agit des pilules (microdosées ou non), patchs, anneaux, injections et implants contraceptifs, de pilule du lendemain, des stérilets, de la ligaturation des trompes et de la vasectomie. Le préservatif masculin n'est, lui, pas inclus dans la liste.

En France

• Les allocations d'assurance chômage sont revalorisées de 1,9%, un coup de pouce exceptionnel en raison de l'inflation. La décision a été prise lors d'un conseil d'administration de l'Unédic. Il s'agit d'une «première», car jusqu'alors, une seule revalorisation avait lieu par an au 1er juillet. Les prestations sociales, notamment le RSA, la prime d'activité et les allocations familiales, augmentent de 1,6%.

• Le taux d'usure, qui fixe la limite haute des nouveaux crédits, est relevé de 4,00% à 4,24% pour les prêts immobiliers à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus. Ce taux plafond fixé par la Banque de France comprend l'ensemble des frais d'un prêt immobilier: taux de crédit pratiqué par la banque, assurance emprunteur, éventuelle commission des courtiers... Il est, depuis le 1er février, exceptionnellement ajusté tous les mois, pour une durée de six mois.

• Après cinq mois de suspension, les expulsions de locataires qui ont des arriérés de loyers peuvent reprendre. C'est la fin de la trêve hivernale (les déguerpissements peuvent aussi reprendre au Luxembourg). Il redevient également possible de couper l'électricité et le gaz aux ménages en cas d'impayés, dans certains cas de figure. EDF, fournisseur historique d'électricité, ne procède plus toutefois à de telles coupures, réduisant à la place la puissance fournie afin d'assurer un «service minimum» (lumière, réfrigérateur, recharge de téléphone).

En Belgique

• La flambée des prix de l'énergie se poursuit au plat pays. Le tarif social augmente de 7,7% pour l’électricité et de 9,5% pour le gaz naturel. Il s’agit de la quatrième hausse consécutive. Environ 2 millions de personnes ont droit à ce tarif réduit et identique chez tous les fournisseurs d’énergie, indique Le Soir.

• Toujours selon le quotidien belge francophone, une mesure prise provisoirement l'an passé pour atténuer la hausse de prix de l'énergie devient définitive ce 1er avril. Il s'agit de la TVA sur le gaz et l'électricité, qui passe donc pour de bon de 21% à 6%.

• Là encore, c'est une mesure déjà en vigueur, dans certaines entreprises, mais qui devient obligatoire ce 1er avril. Toutes les entités d'au moins 20 travailleurs doivent avoir conclu des accords sur le droit à la déconnexion des salariés. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être injoignables en dehors des heures de travail et que ces accords doivent être intégrés dans une convention collective ou dans le règlement de travail. Une façon d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

