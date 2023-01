Réformes, salaires, aides financières... La nouvelle année apporte traditionnellement son plein de nouveautés. Tour d'horizon sur les différentes mesures qui entrent en vigueur en France et en Belgique.

Ce qui a changé en France et en Belgique au 1er janvier

Laura BANNIER Réformes, salaires, aides financières... La nouvelle année apporte traditionnellement son plein de nouveautés. Tour d'horizon sur les différentes mesures qui entrent en vigueur en France et en Belgique.

En France comme en Belgique, ce ne sont pas les changements qui manquent cette nouvelle année. Le 1er janvier 2023 a marqué l'application de nombreuses décisions politiques, qui vont impacter le quotidien des Belges et des Français. Alors que le Luxembourg n'est pas exempt de bouleversements, zoom sur ceux qui affecteront nos voisins.

En Belgique

Indexation des salaires

Plus de 500.000 travailleurs sont concernés par cette mesure. Comme chaque année, les Belges rémunérés selon la commission paritaire pour employés voient leur rémunération être adaptée en fonction de l'inflation. Logiquement, cette année, cette indexation est particulièrement élevée, et se chiffre à 11,08%. D'autres secteurs, à l'image de l'industrie alimentaire (10,96%), les assurances (11,19%), ou encore le commerce alimentaire (11,08%) ont également bénéficié d'une hausse des salaires.

Une allocation-loyer de 125 euros en Wallonie

Les ménages à faibles revenus recevront une nouvelle aide en Wallonie. Il s'agit de l'allocation-loyer. Cette mesure permettra aux personnes inscrites sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social depuis plus de 18 mois, et donc contraintes de louer un logement sur le marché privé, d'obtenir une allocation de 125 euros. Un montant qui sera majoré de 20 euros par enfant à charge, et de 40 euros pour les personnes se trouvant en situation de handicap, avec une limite de 185 euros par mois.

La facture d'eau augmente en Wallonie

C'est une première depuis 2014. Le gouvernement wallon a approuvé la demande d'augmentation du prix de l'eau qui a été effectuée par la société wallonne des eaux. Ainsi, les coûts supportés par la société de distribution pour capter, traiter, stocker et distribuer l'eau augmenteront de 2,62 à 2,80 euros par mètre cube d'eau. Concrètement, cette hausse aura un impact sur les factures estimé à 16 euros par an et 1,33 euro par mois.

La fin de la cigarette sur les quais des gares

Alors que les Belges n'ont plus le droit de fumer à bord des trains depuis 2004, c'est désormais sur les quais des gares qu'il est devenu interdit de fumer et de vapoter. Une mesure qui concerne les 550 gares du plat pays, et vise à rendre ces lieux plus propres, au-delà de poursuivre un évident objectif de santé publique.

Les étudiants peuvent travailler davantage

Jusqu'ici limités à 475 heures par an, le nombre d'heures de travail maximal autorisé pour les étudiants passera à 600 heures. Ce quota permet aux personnes concernées de garder les allocations familiales tout en payant des cotisations sociales réduites.

20 jours de congés pour les pères et les coparents

Il était déjà passé de 10 à 15 jours en 2021. Le congé de naissance pour les pères et les coparents est désormais porté à 20 jours. Il concerne tous les salariés, qu'ils soient en poste à temps plein ou à temps partiel, et doit être pris dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement. A noter que le travailleur conserve sa rémunération complète à charge de l'employeur lors des trois premiers jours du congé, et reçoit ensuite une allocation de sa mutualité équivalente à 82% du salaire brut.

Certaines motos soumises à un nouveau contrôle technique

Certaines bécanes devront désormais faire l'objet d'un contrôle technique. Il s'agit des motos de catégorie L et des cylindrées supérieures à 125 cm cube. Ce contrôle devra intervenir après un accident ou lors de la revente du véhicule à un particulier. À noter que la mesure s'applique également aux voitures sans permis, aux quads et aux buggys. Le tarif de ce contrôle s'élève à 48,50 euros.

Augmentation du prix de la consultation chez le généraliste

À partir de ce 1er janvier, aller consulter chez son généraliste coûte un peu plus cher en Belgique. Le tarif d'une telle consultation passe de 27,25 euros à 30 euros, soit une hausse de 10%. À noter que les rendez-vous chez les spécialistes dont la consultation coûtait moins de 30 euros seront désormais tarifés au même montant, et que celles dont le prix était déjà supérieur seront majorées.

1.000 euros de réduction à l'achat d'un logement

Voilà une mesure qui paraît à contre-courant face aux nombreuses augmentations. Une réforme notariale va, en effet, permettre une réduction des faits de notaire lors de l'achat d'un logement. Alors qu'ils se chiffraient facilement à 2.000 euros, ces frais seront fixés à 750 euros pour l'acte d'achat et à 550 euros pour l'acte de crédit. Ce dernier fait par ailleurs l'objet d'une réduction forfaitaire de 20% sur les frais pour tous les écrits. De quoi faire économiser plusieurs centaines d'euros aux acquéreurs.

En France

Le Smic va augmenter de 1,8%

Les salariés payés au salaire minimum vont voir leur rémunération passer de 1.678,95 à 1.709 euros bruts par mois. Ramené à l'heure, le nouveau Smic passe ainsi à 11,27 euros, contre 11,07 euros en 2022. Cette augmentation représente une hausse de 24 euros net par mois, le salaire se chiffrant à 1.353 euros net.

Prolongation du bouclier tarifaire énergétique

L'État français continue de mettre la main à la poche pour soutenir les ménages face à la hausse des prix de l'énergie. Cette dernière est contenue à 15% depuis le 1er janvier. Concrètement, les foyers devraient voir leur facture de gaz augmenter de 25 euros par mois, contre 200 euros si le bouclier n'était pas mis en application, selon l'exécutif. Les ménages utilisant l'électricité pour se chauffer paieront 20 euros en plus par mois, contre 180 euros sans le mécanisme de blocage des prix.

Une aide pour inciter au covoiturage

Pour pousser les Français vers le covoiturage, le gouvernement a décidé de sortir le chéquier. Une prime de 100 euros est ainsi proposée aux nouveaux covoitureurs pour les trajets du quotidien, entre leur domicile et leur lieu de travail ou d'étude. Un premier versement de 25 euros sera effectué au plus tard trois mois après le premier trajet, et un second de 75 euros sera effectué, lui, trois mois après le dixième trajet.

Le démarchage commercial interdit par les numéros en 06 et en 07

Fini les appels intempestifs. Enfin, presque. Les plateformes de démarchage commercial devront désormais passer par une catégorie de numéro spécifique, ceux commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39. À noter que lors d'un déménagement dans une autre région, le détenteur d'un numéro pourra désormais conserver le même numéro de téléphone fixe.

Le timbre rouge disparaît

Destiné aux courriers urgents, le timbre rouge n'est plus. Ce dernier a été remplacé par la Poste par une lettre dématérialisée. Elle sera à envoyer sur le site de l'entreprise, qui, après l'avoir imprimé, l'enverra au destinataire. Le prix du service est chiffré à 1,49 euro, contre 1,43 euro pour le timbre rouge. Si les timbres verts, réservé aux courriers classiques, ne voient pas leur tarif augmenter, les lettres seront désormais acheminées en trois jours ouvrés au lieu de deux.

Le préservatif devient gratuit pour les moins de 26 ans

Il est désormais possible pour les mineurs et les 18-25 ans de se procurer des préservatifs gratuitement auprès des pharmacies. À noter que jusqu'ici, des préservatifs étaient en accès libre uniquement auprès des infirmeries scolaires, de certaines associations, des plannings familiaux ou encore des centres de dépistage.

Élargissement de l'aide à l'achat d'un vélo électrique

L'éligibilité de l'aide à l'achat d'un vélo électrique est élargie. Elle concerne désormais 50% des ménages les plus modestes, touchant les ménages avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14.089 euros, contre 13.489 euros précédemment. Cette aide peut atteindre jusqu'à 300 euros pour l'achat d'un vélo neuf.

Une prime carburant pour les travailleurs modestes

Alors que la remise à la pompe a pris fin en France le 31 décembre, les travailleurs modestes vont pouvoir profiter d'un nouveau mécanisme d'aide. Cette prime carburant, d'un montant de 100 euros, sera versée en janvier aux 50% des ménages les plus modestes ayant besoin de leur véhicule motorisé pour aller travailler. En tout, 10 millions de personnes dont les revenus ne dépassent pas 1.314 euros nets par mois pour une personne seule, et 5.255 euros nets par mois pour un couple avec trois enfants, pourront en bénéficier, à condition d'en faire la demande.

Fini les emballages jetables dans les fast-foods

Les établissements de restauration rapide vont devoir se mettre à la vaisselle lavable et réemployable. Après la fin des pailles en plastique et l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, c'est désormais aux emballages jetables que s'attaque un des décrets de la loi anti-gaspillage. D'autres mesures, à l'image de la fin du ticket de caisse, vont entrer en vigueur en 2023.

