De la cavalcade, nocturne, de Wasserbillig ce samedi, à celle, fleurie, de Florenville ce dimanche, les festivités de carnaval sont encore à l'honneur ce week-end. Mais il y aura aussi bien d'autres choses à faire en Grande Région.

Grande Région 5 4 min.

Notre sélection du week-end

Cavalcades et concerts à foison en Grande Région

Pascal MITTELBERGER De la cavalcade, nocturne, de Wasserbillig ce samedi, à celle, fleurie, de Florenville ce dimanche, les festivités de carnaval sont encore à l'honneur ce week-end. Mais il y aura aussi bien d'autres choses à faire en Grande Région.

Au Luxembourg

• Les festivités de carnaval touchent à leur fin au Grand-Duché, et ce week-end sera riche en cavalcades. A commencer par celle de Wasserbillig ce samedi soir. Le cortège - 50 groupes au total - s'élancera à 18h11.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Dimanche après-midi, deux options: à l'Est, rendez-vous à Remich avec une quarantaine de groupes participants. A l'Ouest, c'est à Pétange que ça se passe, à partir de 14h11.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Les cavalcades font leur grand retour au Luxembourg Vos déguisements sont-ils prêts? Plusieurs cavalcades sont de nouveau organisées à travers le Luxembourg pour célébrer le carnaval.

• Le printemps pointe le bout de son nez, et c'est donc l'heure de penser à son jardin, ses aménagements extérieurs, ses fleurs. Pour vous donner quelques idées et conseils, des professionnels, notamment des horticulteurs de la région, vous attendent à LuxExpo The Box où se déroule, samedi et dimanche, de 10h à 18h, le salon Jardirêve. L'entrée est à 10 euros pour les adultes.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Samedi 18 mars de 14h à 18h, aux Rotondes de Luxembourg, a lieu le marché Fashion Swap de Youngcaritas. Le principe: il faut apporter au minimum 1 et au maximum 10 vêtements; en échange, des jetons que l'on peut échanger contre le même nombre. Seuls les vêtements propres et entiers seront acceptés à l’entrée, qui est libre.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Deux concerts sont programmés à la Rockhal ce week-end. Samedi soir, ambiance hip-hop avec le rappeur lyonnais Ashe 22. Changement de style radical dimanche avec une soirée métal qui réunira Cryptodira, Between The Buried And Me et Haken. Des billets sont encore disponibles pour les deux concerts.

En France

A Thionville, un festival pour débattre de la liberté Du 16 au 19 mars prochains, la Ville de Thionville organise la première édition de Politéïa. Un festival des idées avec une soixantaine d'invités du monde de la culture, de la philosophie, des médias ou encore de la politique.

• Week-end culturel très riche à Thionville avec la première édition de Politéïa, festival des idées sur le thème, très vaste, de la liberté. Une trentaine de tables rondes, avec quelque 70 invités, sont au programme en divers endroits de la ville. L'entrée est libre partout. Ce samedi, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe est ainsi convié pour un grand entretien au théâtre municipal. Des animations sont également prévues.

• A deux pas de Thionville, et si vous n'avez pas envie de pousser jusqu'au salon Jardirêve à LuxExpo The Box, le salon Printania se déroule à la salle Le 111 de Terville samedi et dimanche, de 10h à 18h. C'est la première édition de cette manifestation dédiée aux jardins, équipements et aménagements extérieurs. L'entrée est libre.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Vous avez loupé The Stranglers le 10 octobre dernier sur la scène de L'Atelier à Luxembourg. Une «session de rattrapage» est programmée ce samedi soir en Moselle (30 euros la place adulte). Alors oui, c'est à l'autre bout du département, à Meisenthal, au pays de Bitche. Mais du coup, vous pouvez en profiter pour découvrir le site verrier avant le concert, ça vaut le détour !

En Belgique

• On ne peut que conseiller aux fans des petites briques de Lego de se rendre au Hall Polyvalent d'Arlon ce week-end, pour admirer des réalisations toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Cette exposition, ouverte samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h, se déroule en parallèle des «12 heures de puzzle» samedi de 9h à 21h. L'entrée est de 5 euros, elle est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Comme au Grand-Duché de Luxembourg, le carnaval se poursuit dans la province belge éponyme. Plus précisément à Florenville, avec une particularité: la cavalcade de ce dimanche après-midi réunit des chars couverts de fleurs en papier crépon. A voir!

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En Allemagne

• Un salon touristique SaarLorLux se déroule ce week-end à la salle des fêtes de Sankt-Ingbert, près de Sarrebruck. Il mettra à l'honneur les loisirs et les voyages avec plus de 50 exposants de la région prêts à informer et conseiller les visiteurs.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Les groupes «tribute» de Queen sont nombreux, et l'un des meilleurs d'entre eux fait étape samedi soir à la salle des fêtes de Merzig. «The Bohemians», quatre musiciens originaires de Grande-Bretagne, feront revivre le mythe Freddy Mercury et la légende Queen durant deux heures. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places !

• Autre concert, dans un tout autre style, avec la voix sublime de Vyktoria Tolstoy, à découvrir ce dimanche soir au Theater am Ring de Sarrelouis. Sur scène, elle est accompagné du musicien Jacob Karlzon. Les places sont en vente ici au prix de 40 euros.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.