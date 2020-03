Dès le début de l'épidémie de covid-19, deux salariés de la centrale nucléaire avaient été détectés positifs au virus. Mais plus aucun cas n'est venu perturber depuis la marche du site lorrain.

Cattenom touchée, mais loin d'être coulée

Patrick JACQUEMOT

L'un a repris le travail le week-end dernier; l'autre s'apprête à le faire dans les jours à venir. Un grand ouf de soulagement s'échappe de la centrale de Cattenom à cette nouvelle. Les deux agents EDF contaminés par le coronavirus en début de mois ont recouvré la santé. «Par précaution, nous avions mis en "quatorzaine" l'ensemble des personnels qui étaient entrés en contact avec eux, mais aucun n'a déclenché de fièvre», relate Coralie Dupont, chargée de la communication du site nucléaire de production électrique.

Pour un peu, ce serait donc business as usual à la centrale située à une quinzaine de kilomètres de la frontière luxembourgeoise. Sauf que l'épidémie a bel et bien bouleversé l'organisation générale. Près de 35% des personnels travaillent ainsi depuis leur domicile désormais. Les personnels occupant des fonctions support (administratif, gestion, RH) ont été invités à passer au télétravail. «Soit tout de même près de 400 des 1.500 salariés EdF.»

Pour le reste de l'activité, à commencer par le suivi de la production, les contrôles sanitaires réglementaires ou la surveillance des installations : les effectifs n'ont pas baissé sur site.

S'appuyer sur le droit pour contrer Cattenom Farouche opposant à la centrale nucléaire voisine, le ministre de l'Energie Claude Turmes compte s'opposer à la prolongation d'activité du site EDF prévue jusqu'à 2035. Ses armes : deux textes à portée internationale.

Actuellement, deux des quatre unités de production sont à l'arrêt. Mais les réacteurs 2 et 4 suffisent à assurer l'électricité attendue sur le réseau. «Si la consommation domestique a augmenté en France (plus d'ordinateurs, de télévision, d'électroménager), ce n'est en rien comparable avec la baisse de la demande en énergie du secteur industriel», note Coralie Dupont. De fait, la France reste en capacité d'assurer, même en pleine crise de coronavirus, non seulement les kilowatts attendus dans l'Hexagone, mais aussi d'exporter une partie de sa production. Allemagne et Espagne étant demandeurs.

Outre des opérations de maintenance prévues sur ses installations, Cattenom procède également actuellement à la réparation d'une ligne de 400.000 volts.

