Cattenom 4 ne produit toujours pas d'électricité

Le réacteur n°4 de la centrale mosellane devait être reconnecté au réseau électrique français le 29 novembre, à 23h. Il n'en est rien.

L'unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Cattenom ne produit toujours pas d'électricité. À l'arrêt depuis le 19 février dernier, le réacteur devait pourtant être recouplé au réseau électrique national à 23h, ce mardi 29 novembre. Une manipulation qui n'a pourtant pas eu lieu.

Cattenom 1 ne redémarrera pas en 2022 L'unité de production n°1 de la centrale nucléaire mosellane ne redémarrera pas tout de suite, en raison de deux soudures qui inquiètent l'autorité de sûreté nucléaire.

En cause: les nombreux réglages dont doit bénéficier le réacteur qui sommeille depuis maintenant neuf mois et demi. Avant de pouvoir être reconnecté, le réacteur nucléaire doit donc recevoir l'autorisation de la commission de régulation de l'énergie. À noter que Cattenom 4 ne fait pas l'objet de problèmes de corrosion qui touchent les unités de production 1 et 3.

Pour rappel, ce rapport du recouplage du réacteur n°4 est le sixième annoncé par la direction de la centrale. La date exacte de la reconnexion, d'après le site internet d'EDF, est fixée au 2 décembre. Le réacteur remontera en puissance à partir de minuit, pour atteindre sa pleine capacité ce samedi 3 décembre.

