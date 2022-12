Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire mosellane a finalement été reconnecté au réseau électrique national dans la nuit du 8 au 9 décembre après de longs mois d'arrêt.

Nucléaire

Cattenom 4 a repris du service

Laura BANNIER Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire mosellane a finalement été reconnecté au réseau électrique national dans la nuit du 8 au 9 décembre après de longs mois d'arrêt.

Elle devait redémarrer en novembre, elle a finalement dû patienter quelques jours de plus. L'unité de production n°4 de la centrale nucléaire de Cattenom a été reconnectée au réseau électrique français dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre, fait savoir le CGDIS.

Ce vendredi, ce réacteur fait donc partie des 40 unités de production françaises opérationnelles sur le réseau, alors qu'un week-end glacial s'approche et fait craindre un pic de consommation d'électricité. À noter cependant que la montée en puissance du réacteur est graduelle, et qu'il atteindra sa pleine capacité de production d'ici quelques jours. La centrale de Cattenom compte par ailleurs un second réacteur en état de marche, il s'agit du n°2.

Pour rappel l'unité n°4 avait été mise à l'arrêt le samedi 19 février dernier dans le cadre de sa maintenance annuelle. Au total, plus de 12.000 opérations de maintenance et de vérification étaient prévues afin d'améliorer la sûreté des installations.

Cattenom 3 et 1 encore à l'arrêt

Alors que les réacteurs n°3 et n°1 font l'objet de corrosion sous contrainte, l'unité n°4 a par ailleurs fait l'objet de contrôles et de remplacement de parties de ses tuyauteries. Pendant plusieurs semaines, des soudures et des tronçons de tuyaux ont fait l'objet de contrôles afin de s'assurer que le réacteur n'était pas concerné par ce problème qui touche plusieurs centrales françaises.

Les unités de production n°3 et n°1 sont donc encore à l'arrêt en raison de ces soucis de corrosion. Si la phase de remontage et de soudage des portions de tuyauteries neuves a débuté sur Cattenom 3, les techniciens d'EDF débutent seulement les travaux sur deux soudures du réacteur n°1.

