Le parc animalier a enregistré une fréquentation en hausse, supérieure à celle constatée avant la pandémie. De bon augure avant d'entamer la saison 2023.

Grande Région 4 min.

Grande Région

Carton plein pour le zoo d'Amnéville en 2022

Simon MARTIN Le parc animalier a enregistré une fréquentation en hausse, supérieure à celle constatée avant la pandémie. De bon augure avant d'entamer la saison 2023.

Attraction-phare de la Grande Région, le zoo d'Amnéville a enregistré 356.568 visiteurs au cours de l'année 2022, soit 100.000 visiteurs de plus qu'en 2021. Une donnée en légère hausse par rapport à 2019.

Le zoo d'Amnéville présente les nouveautés pour 2022 Lors d'une conférence de presse, les responsables du zoo ont annoncé ce qui attend les visiteurs pour la prochaine saison.

Un carton plein qui fait dire que le parc animalier ne semble pas connaître les récentes crises. «Les animations d'automne et Luminescences (une balade au travers six univers garnis de plus de 10.000 guirlandes et lanternes lumineuses, NDLR), la grande nouveauté de cet hiver, sont arrivées à temps pour relancer la fin d’année et signer de nouveaux records de fréquentation sur cette période historiquement creuse», détaille le zoo dans un communiqué.

2022 est aussi une année record côté scolaire, avec la venue de 25.000 enfants des écoles et centres de loisirs dont 5.000 ont pris part aux ateliers pédagogiques. «Ces ateliers ont pour but d’en apprendre davantage sur les espèces présentées et aussi de sensibiliser les plus jeunes sur la préservation de la biodiversité et sur les petits écogestes du quotidien», poursuit-il.

Le zoo réintégré dans un réseau européen

A noter qu'en octobre dernier, le parc a réintégré le réseau de l'EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Il s'agit de l'Association Européenne des Zoos et Aquariums. «Cette étape majeure a pu se faire grâce à un engagement total des équipes du zoo dans les programmes de recherche, d’éducation et de conservation. En plus d’être le témoignage du renforcement de nos actions pour le bien-être animal, c’est aussi un des leviers qui permettra au parc d’accueillir de nouveaux arrivants pour l’année 2023». Il faudra cependant se montrer patients avant de connaître les prochains pensionnaires du parc.

L'année écoulée aura également été chargée en naissances. À commencer par l'arrivée de deux nouveaux bébés rhinocéros blancs, Cera en janvier et Patchi en février. «Le zoo compte aujourd’hui trois bébés puisqu’en octobre 2021, leur aîné, Mosl, avait pointé le bout de son nez». Au mois de janvier toujours, la famille des orangs-outans déjà nombreuse, a vu naître Pulco, qui a récemment fêté son premier anniversaire. «Du côté de la Peruvia Bay, la colonie des 26 manchots de Humboldt a accueilli entre le mois d’avril et mai, 7 bébés manchots».

Photo: AGENCE

Certaines naissances représentent aussi une grande avancée pour l'avenir de certaines espèces. «Notamment, chez les tamarins pinchés qui est l'une des espèces de primates la plus menacée au monde. En 2022, pour le plus grand bonheur des équipes de soigneurs, l’Amazone Jungle a été le lieu de naissance de deux petits tamarins».

Un peu plus haut dans les airs, le plus imposant de tous les aigles du vieux continent, le pygargue à queue blanche avait lui totalement disparu du territoire français depuis 2016. C’est seulement depuis peu, que certains individus daignent revenir s’installer. Alors, la joie fut grande au zoo d’Amnéville lorsque l’équipe de soigneurs de la volerie a vu éclore des petits aiglons. «La conservation d’espèces menacées est une bataille et un travail de tous les jours, c’est pour cela que l’EAZA a mis en place des ''EEP'' qui sont des programmes européens de protection des espèces. Gérés par les parcs zoologiques, ils permettent de maintenir des populations stables et génétiquement viables.»

Crédit: Zoo d'Amnéville

Leur arrivée avait aussi marqué les esprits. Entre le mois de février et mars, deux ours polaires, nommés Akiak et Henk ont rejoint le parc. Tout droit venus d’Allemagne et de Hollande, les deux demi-frères ont depuis bien évolués. «Évidemment, il a fallu une phase de transition pour qu’ils s’habituent au mieux à leur environnement, mais les deux mammifères ont appris à se connaître, à cohabiter et aujourd’hui leur soigneuse Margot, arrive à les nourrir ensemble. Akiak a également réalisé de beaux progrès puisqu’à plusieurs reprises, il a effectué des prises de sang en volontaire».

Photo: Chris Karaba

Juste en face, chez les hyènes, Tanza, la femelle a été rejoint par Falkor, un mâle hyène de 2 ans. La mise en contact fut progressive, mais le jeune mâle n’a pas eu de soucis à se soumettre, car chez les hyènes, c’est la femelle qui domine. «Enfin, une panthère des neiges du nom d’Altaï provenant du zoo d’Asson, dans le sud-ouest de la France, a rejoint notre femelle Yalla. Ce grand timide s’habitue tout doucement à son nouvel espace et les mises en contact ont débuté».

Tous ces nouveaux arrivants nécessitent ainsi de revoir les conditions de vie des espèces afin de respecter le bien-être des animaux. Sur cette question, en 2022, le zoo d'Amnéville a doublé la superficie dédiée aux loups arctiques.

Photo: Chris Karaba

Enfin, pour aborder la notion de domestication, le zoo a créé un tout nouvel espace immersif: la mini-ferme. «Les visiteurs y rencontrent des moutons, des chèvres et des cochons d’Inde et lors de cette promenade ludique, il est possible de nourrir les chèvres et moutons avec de la luzerne, leur grand pêché mignon. La mini-ferme est un bon moyen pour toutes et tous de s’approcher de ces espèces et de les découvrir au mieux».



Photo: Chris Karaba





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.