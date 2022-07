La famille du zoo d’Amnéville s’agrandit. Le mois de juin aura amené plusieurs heureux évènements au sein du parc situé non loin de la frontière luxembourgeoise.

Grande Région 6

Vautours, rhinocéros...

Carnet rose au zoo d'Amnéville

La famille du zoo d’Amnéville s’agrandit. Le mois de juin aura amené plusieurs heureux évènements au sein du parc situé non loin de la frontière luxembourgeoise.

Une naissance, c'est toujours un moment particulier, alors trois, pensez donc! Le zoo d'Amnéville a annoncé ce lundi la venue au monde de milans de Brahme, originaires des forêts d’Asie du Sud. À ce «carnet rose» s'ajoutent des cigognes, des milans noirs et des ibis chauves. À noter également la présence de l'un des trois vautours palmistes nés dans le monde en parc zoologique ces douze derniers mois. Originaire d'Afrique subsaharienne, cette espèce a la particularité de ne manger que des fruits et notamment des noix de palmiers.

La naissance de milans de Brahme ou milans sacrés, originaires des forêts d’Asie du Sud, constitue une sacrée satisfaction pour l'équipe du zoo. Crédit: Zoo d'Amnéville





Le zoo d'Amnéville présente les nouveautés pour 2022 Lors d'une conférence de presse, les responsables du zoo ont annoncé ce qui attend les visiteurs pour la prochaine saison.

Côté vivarium, il y a également eu des naissances. Ainsi, six pythons royaux se trouvent bien au chaud dans la nurserie. Pour Benny, le rhinocéros mâle reproducteur, tout va bien: seul au milieu de Yoruba, Hekaw, Tala et Lucie, les quatre femelles avec qui il passe de douces journées, il est l'heureux papa de trois bambins : Mosl, Cera et Patchi.

Six pythons royaux se trouvent bien au chaud dans la nurserie. Crédit: Zoo d'Amnéville

Le parc zoologique d’Amnéville participe à la conservation d’espèces vulnérables et d’espèces en danger de disparition selon la Liste Rouge de l‘IUCN (International Union for Conservation of Nature) et selon la Convention de Washington (CITES, Règlement CE). Il a enregistré plus de 200 naissances d’espèces rares au cours des trois dernières années.

6 Crédit: Zoo d'Amnéville

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Crédit: Zoo d'Amnéville Crédit: Zoo d'Amnéville Crédit: Zoo d'Amnéville Crédit: Zoo d'Amnéville Crédit: Zoo d'Amnéville Crédit: Zoo d'Amnéville

Rappelons que cet été, le zoo d’Amnéville propose une visite sous les étoiles. Les 12, 13, 19 et 20 août prochains, après la fermeture du parc, de 19h30 à 23h30 l'équipe invite les visiteurs à découvrir le parc sous un autre jour. «La soirée débutera par un dîner au sein du parc et se poursuivra avec la rencontre d’animaux emblématiques du zoo comme nos rapaces nocturnes souvent peu connus ou encore nos reptiles au sein du vivarium tropical. En groupes de 20 personnes, vous pourrez observer également l’ensemble de notre meute de loups arctiques et rendre visite à nos magnifiques fauves», annonce le parc.

Cette visite est proposée à partir de 8 ans, pour un tarif de 60€ par personne (ne contient pas l’entrée du parc pour la journée – réservation obligatoire en ligne sur le site www. zoo-amneville.com à partir du 21 juillet prochain.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.