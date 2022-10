Près de 100 personnes se sont rassemblées, samedi 22 octobre, dans un parc d'Athus, en Belgique, pour lâcher des ballons et écouter les chansons que Diana Santos chantait.

Hommage à Diana Santos

«C'est pour elle et pour toutes les femmes»

C'est par un après-midi ensoleillé, en ce chaud samedi d'automne, que des dizaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à Diana Santos, cette Portugaise de 40 ans retrouvée morte à Mont-Saint-Martin, le 19 septembre dernier. À 16h, un groupe de personnes s'était déjà rassemblé dans le parc situé à côté de la bibliothèque d'Athus, un quartier de la ville d'Aubange, en Belgique, où Diana vivait depuis environ trois ans.

De nombreux participants étaient vêtus de blanc, comme l'avaient demandé les organisateurs de l'initiative. Águeda Martins et Stéphie Pereira se tenaient près d'une table dans le parc, remplissant des ballons blancs et jaunes avec de petits bidons d'hélium. Elles ont décidé d'organiser la marche blanche le jour où elles ont appris que le corps retrouvé était celui de Diana. «Nous avons immédiatement pensé à lui rendre hommage. Nous voulions le faire le jour de son anniversaire, le 17, mais comme cela se passait en semaine, ça n'a pas marché. Le jour le plus proche était aujourd'hui», a expliqué Águeda Martins.

Les organisatrices de l'initiative, vêtues de blanc: Stéphie Pereira, Fernanda Magalhães et Águeda Martins (de gauche à droite). Photo: Gilles Kayser

Les femmes responsables de l'initiative, qui portaient un T-shirt blanc avec une photo de Diana, disent l'avoir rencontrée au café où elle travaillait à Athus. Ils aimaient l'entendre chanter au karaoké. «Elle avait une belle voix. On a créé un petit lien, et quand on se voyait, on faisait la fête. C'était une personne sympathique et amicale, toujours avec un sourire sur le visage. C'était sa force», se souvient Stéphie Pereira. Quand elle a appris la nouvelle de la mort de son amie, elle n'a pas pu croire que c'était elle. «J'ai immédiatement dit que nous devions organiser un hommage.»

L'idée initiale était d'organiser une marche depuis la maison où vivait Diana dans cette ville jusqu'à ce parc, mais elles n'ont pas pu obtenir l'autorisation. «Pour la marche, nous avions besoin d'avoir la police avec nous et la commune ne l'a pas autorisée. Nous ne pouvons faire que le lâcher de ballons», se désole Águeda Martins.

Près de 100 personnes, dont quelques enfants et adolescents, se sont rassemblées samedi 22 octobre dans le parc pour participer à l'initiative. «La plupart d'entre elles sont des connaissances, car la famille de Diana est au Portugal. Il y a aussi des gens qui ne la connaissaient pas, mais qui ont voulu lui rendre hommage», ajoute Stéphie Pereira, qui attend «au moins 200 ou 300» participants. «Parce qu'elle n'était pas seulement connue ici. Elle a également travaillé à Esch et à Pétange. Ici, tout le monde connaît Diana.»

Un moment émouvant

Les organisateurs ont distribué des feuilles de papier avec les paroles des chansons que Diana aimait chanter. Vers 16h20, ils ont allumé un petit haut-parleur pour annoncer avec un micro que la chanson «Cabana Junto à Praia», de José Cid, allait être entendue. En cercle, les participants ont chanté ensemble, se sont serrés dans les bras, se souvenant de la femme qu'ils ont connue. Le moment était émouvant. Peu après, «Que Deus Te Guarde», de Maria Lisboa, a résonné dans le parc. Les paroles, qui décrivent si bien les sentiments de ces personnes, ont fait couler quelques larmes.

La dernière chanson était un enregistrement de Diana chantant «Canção do Mar», de Dulce Pontes. C'est à ce moment que les participants se sont rassemblés pour le lâcher de dizaines de ballons. Alors qu'ils regardaient le ciel, observant ces points blancs et jaunes de plus en plus petits, la voix de Diana se répandait dans tout le parc. Lorsque la musique s'est arrêtée, tout le monde a applaudi dans une dernière ovation pour leur amie disparue.

20 Photo: Gilles Kayser

Selma Miranda, qui travaille dans un café du coin, connaissait aussi Diana. Selon elle, cet hommage était aussi une façon d'alerter les gens sur les violences faites aux femmes. «Nous sommes tous réunis ici, pas seulement pour la personne, mais pour la femme. C'est pour elle et pour toutes les femmes qui subissent ces crimes. C'était un acte très barbare, il n'y a pas de mots pour ce qui s'est passé... J'aurais même souhaité que le parc soit plein. Pour que les gens ouvrent les yeux. L'humanité est brisée», déplore-t-elle, se souvenant de Diana comme d'une «personne qui aimait vivre, heureuse et extravertie», qui chantait très bien.

Selma Miranda se souvient de Diana comme d'une «personne qui aimait vivre, heureuse et extravertie». Photo: Gilles Kayser

Une autre participante, Fernanda Magalhães, qui a également contribué à l'organisation de l'événement, raconte avoir rencontré Diana dans un café. «Elle s'est mise à chanter, et cela a éveillé notre intérêt d'entendre une telle voix, comme on n'en avait pas entendu depuis si longtemps», garantit-elle, rappelant qu'une fois, son amie lui a même dédié deux chansons. «C'était une personne simple, vivante et joyeuse. C'était facile de l'apprécier. Nous étions amies, nous nous sommes assis à la même table. La dernière fois qu'on s'est parlé par message, elle m'a dit qu'elle allait bien.»

Vers 16h45, les gens ont commencé à se disperser. Le parc se vidait. Les ballons étaient déjà perdus dans le bleu profond du ciel. L'hommage a été rendu. Les prières ont été entendues: «Repose en paix, Diana».

Cet article a été publié pour la première fois sur Contacto



