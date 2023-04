L'artiste, qui devait se produire mercredi dernier dans une ancienne église de Metz, avait été insulté et menacé sur les réseaux sociaux. Le Parquet de Metz a ouvert une enquête. Bilal Hassani a annoncé mardi soir qu'il avait déposé plainte.

Menacé par des groupes extrémistes

Bilal Hassani dépose plainte après l'annulation de son concert à Metz

(pam) L'artiste Bilal Hassani a déposé plainte pour incitation à la haine et à la violence et pour discrimination, après l'annulation de son concert la semaine passée à Metz. Cette plainte vise les groupuscules d'extrême droite et intégristes Aurora, Civitas et Discussion natio Metz, ainsi que des personnes qui ont proféré des insultes et menaces sur Twitter.

«Bilal Hassani restera toujours le bienvenu à Metz» Le maire de Metz François Grosdidier regrette ce jeudi dans un communiqué l'annulation du concert de Bilal Hassani dans sa ville après une polémique au sein des mouvances catholiques et traditionalistes locales.

C'est la mère et impresario de Bilal Hassani, Amina Frühauf, qui a fait cette annonce mardi soir sur le plateau de l'émission Quotidien, sur la chaîne de télévision TMC. À ses côtés, l'artiste est revenu sur ces derniers jours tourmentés: «J'ai eu très peur pour ma sécurité. Quand on voit que si, potentiellement, on y était allé, il aurait pu se passer quelque chose d'aussi grave, ça m'a terrifié. Sur les réseaux sociaux, Bilal Hassani a subi des menaces de mort.

Ces menaces ont conduit à l'annulation de son concert prévu mercredi dernier, 5 avril, dans l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains, désacralisée depuis 500 ans et devenu lieu de culture et de spectacle depuis plusieurs années. C'est justement la tenue du concert dans ce lieu qui a déclenché la vague d'insultes et de menaces envers l'artiste, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT+.

Une enquête et d'autres plaintes

Sur le plan judiciaire, avant la plainte déposée par Bilal Hassani, le parquet de Metz avait déjà ouvert une enquête contre X pour «menace de délit contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle, de provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de l'orientation sexuelle et de provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit». Les associations Stop Homophobie et Mousse ont également déposé plainte contre Civitas auprès du parquet de Metz pour discrimination en raison de l'identité de genre.

Sur le plan politique et citoyen, 150 personnes ont participé à un rassemblement de soutien mercredi dernier à Metz tandis que le maire de Metz François Grosdidier ou encore les députés de la Moselle Charlotte Leduc (LFI) et Ludovic Mendes (Renaissance) ont défendu l'artiste et l'événement qui devait avoir lieu.

