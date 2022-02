A partir du lundi 21 février, onze trains feront leur retour sur la ligne 90 qui relie Luxembourg-ville à Nancy. De quoi faciliter la vie des frontaliers français, qui font face à une réduction du service depuis début janvier.

Grande Région 2 min.

Mobilité

Bientôt la fin des galères de train pour les frontaliers

Il avait été réduit de 15% début janvier sur l'ensemble de la région Grand Est. Le trafic des TER va remonter en puissance à partir du 21 février. Les trains qui relient Nancy, Metz et Thionville au Luxembourg vont ainsi être plus nombreux à circuler. Au total, ce sont onze horaires qui font leur retour sur la ligne 90.

Les TGV luxembourgeois privés de gare de l'Est En raison de travaux, les liaisons grande vitesse arrivant ou à destination du Grand-Duché ou de Lorraine seront reportées sur la gare du Nord le weekend prochain.

Ces trains avaient été annulés en raison de l'indisponibilité d'une partie des effectifs contaminée par le covid-19, mais également à cause de la maintenance du parc de matériels. «Ce sont ainsi 9 trains sur 10 qui sont prévus dès le 21 février ainsi qu'une remontée graduelle vers le plan de transport nominal en juin», indique la SNCF dans un communiqué de presse ce mercredi. Comprendre ici qu'il faudra donc attendre l'été avant de voir les TER circuler dans leur ensemble selon leurs horaires habituels.

Au-delà de la situation sanitaire, la SNCF souligne la croissance d'incidents observés par le matériel roulant, comme les heurts de gibiers trois fois plus nombreux à l'automne 2021 qu'en 2019, entraînant des besoins de maintenance accrus. «Les agents des centres de maintenance sont fortement mobilisés autour d'un plan d'action ambitieux pour traiter l'ensemble du parc matériel d’ici le mois de juin», communique la SNCF. Au programme: une adaptation des horaires de travail, un renfort de personnel en provenance d'autres centres de maintenance, mais également un recrutement de nouveaux salariés et intérimaires, et une location de matériel auprès d'autres régions.

Si l'ensemble de l'offre ne sera rétablie qu'au mois de juin, les trains remis en circulation à partir du 21 février devraient cependant faciliter le quotidien des navetteurs. En particulier, le rétablissement des trains de 5h46 au départ de Metz, et de 7h36 au départ de Thionville. Pour l'heure de pointe du soir, c'est le train de 18h09 vers Metz qui fera son retour.

Voici les trains concernés TER n°88704 Metz/Luxembourg, départ 5h46 TER n°88801 Luxembourg/Thionville, départ 6h58 TER n°88804 Thionville/Luxembourg, départ 7h36 TER n°88719 Luxembourg/Metz, départ 8h16 TER n°88734 Metz/Luxembourg, départ 11h46 TER n°88731 Luxembourg/Metz, départ 12h48 TER n°88750 Metz/Luxembourg, départ 17h03 TER n°88759 Luxembourg/Metz, départ 18h09 TER n°837563 Nancy/Metz, départ 17h28 TER n°88774 Metz/Luxembourg, départ 19h46 TER n°88777 Luxembourg/Metz, départ 21h16



