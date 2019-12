Ce week-end est marqué par les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes. Mais bien d'autres activités plus festives vous attendent à deux semaines de Noël.

Bastogne, Mudam ou vin chaud pour vous?

Les Ardennes fêtent leurs héros

Bastogne et sa région célèbrent durant trois jours les 75 ans de la bataille des Ardennes. Un anniversaire qui sera marqué par la présence de nombreux vétérans américains. Ils seront une trentaine à avoir vécu ce tragique épisode. Pour rappel, la dernière grande offensive de l'Allemagne nazie en Europe a fait plus de 65.000 morts ou disparus.

De nombreuses manifestations sont au programme des festivités: reconstitution et show pyrotechnique dans le village de Hardigny, un son et lumière sur le site du Mardasson (samedi à 17h45 et 20h), installation d'un aérodrome éphémère dans le village de Bizory... Une grande cérémonie protocolaire aura lieu lundi en présence de nombreux chefs d'Etat et de délégations étrangères. Le grand-duc Henri et le Premier ministre Xavier Bettel feront le court déplacement vers Bastogne.

Des designers innovants au marché des créateurs

Le Mudam offre ce week-end un espace de visibilité et de distribution insolite aux designers locaux et internationaux. Depuis près de dix ans, le Musée d'art moderne Grand-Duc Jean invite les créateurs et les artisans à les rencontrer et à les soutenir. Conception de produits, céramique, mode, joaillerie ou encore édition, de nombreux domaines sont concernés par ces deux journées.

Le marché est ouvert ces samedi 14 et dimanche 15 (10h à 18h). Entrée gratuite.

Le vintage fait toujours recette

Le cercle philatélique Hollerich-Bonnevoie organise sa traditionnelle bourse d'échange. Les amateurs de timbres, monnaies ou encore d'anciennes cartes postales devraient y trouver leur compte.

La bourse se déroule au Centre Jean XXIII, 52 rue Jules Wilhelm au Kirchberg dimanche 15 décembre (8h-12h). Entrée gratuite.

«Ons Schueberfouer» et «Herkul Grün» pour toute la famille

Le Lëtzebuerg City Museum invite à une visite guidée retraçant l'histoire de la Schueberfouer, une foire pas comme les autres. En marge de cette manifestation, les organisateurs ont mis sur pied une animation sur Jean Grün.

Ce Luxembourgeois, qui a vu le jour en 1868, est devenu l'homme le plus fort du monde en 1892. L'occasion de revivre cette époque particulière via un show qui fera le bonheur des petits et des grands.

«Ons Schueberfouer» samedi 14 à 16h, «Herkul Grün» dimanche 15 à 10h30, 14h00, 16h00. Réservation obligatoire. Entrée: 5 euros pour les adultes, gratuit pour les moins de 21 ans, 3€ pour les plus de 60 ans.

Rencontres au Conservatoire

La 7e édition de MusiqCité a lancé le week-end dès vendredi soir. Des rencontres interculturelles, musicales et citoyennes qui s'inscrivent dans le programme des actions de sensibilisation menées par la Ville de Luxembourg dans le domaine de l'intégration. Cette année, cinq groupes de musique amateurs offriront au public un mix de musique, danse et de chants à l'auditorium du Conservatoire.

Entrée gratuite mais la réservation est indispensable. Tél.: (+352) 47 08 95-1 ou info@luxembourgticket.lu web. A noter encore qu'une retransmission de l'événement en direct est prévue sur www.vdl.lu

A la découverte des grands magasins de la Belle Epoque

Le Musée National d’Histoire et d'Art en collaboration avec le Musée 3 Eechelen invite à une visite-conférence sur l'émergence des grands magasins à Luxembourg. Cette visite permettra de découvrir l'organisation du commerce au XIXe siècle ainsi que son évolution jusqu'à nos jours.

Départ: Hôtel de ville, place Guillaume II, arrivée: rue Philippe II/ rue de la Poste ce dimanche 15 décembre de 14h30 à 16h.



