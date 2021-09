Avec une augmentation de 18,9%, la commune mosellane est la ville moyenne française avec la plus forte hausse des prix de vente, selon l'Observatoire de l'immobilier. Faute d'offres, le marché y est très tendu.

L'immobilier flambe à Metz

Marie DEDEBAN Avec une augmentation de 18,9%, la commune mosellane est la ville moyenne française avec la plus forte hausse des prix de vente, selon l'Observatoire de l'immobilier. Faute d'offres, le marché y est très tendu.

Même la couronne parisienne n'a pas connu une hausse aussi importante. En 2021, Metz est devenue la ville moyenne où les prix immobiliers ont le plus augmenté en un an. Devançant Maisons-Alfort en région parisienne et Vannes en Bretagne, la commune mosellane enregistre une hausse de 18,9% entre 2020 et 2021, arrivant en tête du baromètre LPI-SeLoger, réalisé par l'Observatoire des prix immobiliers.

Ainsi, alors qu'il fallait compter 2.147 euros par mètre carré en 2020, les appartements messins se vendent à présent à 2.648 euros par mètre carré. Et si ce prix reste quand même inférieur de 900 euros à la moyenne nationale, le marché est tendu dans la commune de quelque 117.000 habitants. «Les annonces restent à peine une semaine, on m'a dit que des gens achetaient sur photos», témoigne un Messin au micro de France Bleu. Au point que beaucoup élargissent leur champ de recherche. «Etant donné la hausse des prix, on a préféré acheter une maison en périphérie, alors qu'à Metz on n'aurait pu s'offrir qu'un petit appartement», indique un père de trois enfants.

Une situation qui s'explique selon l'Observatoire des prix immobiliers par les atouts de la préfecture de la Moselle: «un bassin d'emploi dynamique», «la proximité avec Paris», «un cadre de vie agréable». Sans compter la proximité du Luxembourg qui y amène «des frontaliers à fort pouvoir d'achat», indique le président mosellan du syndicat des professionnels de l'immobilier, Cédric Lavaud.

Car de l'autre côté de la frontière, l'immobilier reste difficilement accessible. Avec une augmentation de 17% des prix au premier trimestre 2021, le mètre carré se vend à 7.267 euros en moyenne au Grand-Duché pour un appartement neuf, selon les derniers chiffres de l'Observatoire de l'Habitat. La commune la plus chère étant Luxembourg-Ville, où les ventes atteignent 10.462 euros le mètre carré.

A noter que l'étude française ne mentionne pas l'évolution des prix pour Thionville, Longwy ou Briey, «faute d'un nombre suffisant de transactions», indique son auteur, Michel Mouillart.

