Travaux sur l'A31

Autour de Metz, des perturbations à prévoir jusqu'à l'été

Fermetures de bretelles, limitations de vitesse, neutralisations de voies... le mois de mai va être compliqué pour les usagers de l'A31 qui circulent sur le secteur de Metz.

Les chantiers n'en finissent plus sur l'autoroute A31. Alors que les travaux d'étanchéité d'un ouvrage d'art situé à hauteur de Longeville-lès-Metz doivent se poursuivre jusqu'au mois de septembre, de nouvelles perturbations vont venir s'ajouter au quotidien des automobilistes. En cause: la poursuite de la réfection du système d'assainissement des eaux sur les secteurs de Moulins-lès-Metz et de Montigny-lès-Metz.

Depuis ce lundi 2 mai et jusqu'au vendredi 1er juillet, des perturbations significatives de la circulation sont donc à prévoir, y compris lors des heures de pointe. Ce chantier du bassin d'assainissement entraînera la réduction de la vitesse à 70 km/h pendant toute la durée des travaux, ainsi que la neutralisation de la voie de droite dans le sens Nancy-Luxembourg. La bretelle d'accès à l'A31 du quartier Saint-Pierre de Moulin-lès-Metz en direction de Metz sera fermée. Une déviation sera mise en place.

La Direction interdépartementale des routes de l'Est (DIR Est) a également annoncé une seconde phase de travaux, se déroulant pendant le mois de mai. Celle-ci concerne les joints de chaussée d'un ouvrage d'art situé au niveau de Metz-centre, et est actuellement en cours.

Un weekend de fermeture

Ainsi le chantier est prévu du mardi 3 au vendredi 6 mai, et se poursuivra du lundi 9 au vendredi 13 mai. Il aura lieu toutes les nuits, de 20h30 à 6h. Concrètement, il entraîne une fermeture totale de l'autoroute dans le sens Nancy-Luxembourg à hauteur de la sortie n°29 (Féy) pendant les heures des travaux.

Là aussi, la DIR Est annonce la mise en place d'une déviation, par le biais de la N431. Cet itinéraire suivra l'A315 et l'A4 afin de pouvoir rattraper l'A31 au niveau de la croix de Hauconcourt, (sortie n°35).

A ces deux chantiers plus limités dans le temps, s'ajoute donc un troisième, celui de l'ouvrage d'art de Longeville-lès-Metz, en cours depuis le mois d'avril. Jusqu'au 1er octobre, il entraîne lui aussi des perturbations, puisqu'une portion de 400m est limitée à 70km/h, dans les deux sens de circulation, à hauteur du plan d'eau de Metz.

Pour rappel, dans le cadre de ce chantier, des travaux auront également lieu sur la chaussée dans le sens Luxembourg-Nancy, qui entraîneront la neutralisation complète des voies entre Hauconcourt et Metz, ainsi que la fermeture des échangeurs A31/A4, n°33 et n°34. Du samedi 14 mai, 20h, au lundi 16 mai 6h, les voies seront donc neutralisées. Lors des nuits des 16, 17, 18 et 19 mai, de 20h à 6h, l'A31 sera également fermée à la circulation sur cette portion, dans le sens Luxembourg-Nancy. Une déviation sera mise en place par la DIR Est, qui recommande aux automobilistes «d'éviter le secteur dans la mesure du possible».

