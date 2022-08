Au Luxembourg, Esch-Belval est l'exemple le plus d'une reconversion de friche industrielle. En Grande Région, d'autres sites connaissent, plus modestement, une seconde vie culturelle et touristique. Première étape de cette série : le Saarpolygon.

Quand les friches reprennent vie (1/4)

Au sommet du terril d'Ensdorf, le géant de fer

Les terrils font partie du paysage du bassin houiller sarro-lorrain depuis des décennies, quand bien même l'extraction du charbon a cassé, en 2004 à Creutzwald côté français, en 2012 à Ensdorf côté allemand. C'est justement dans cette commune voisine de Sarrelouis qu'une friche symbolique de l'activité minière a été transformée en lieu touristique propice à la balade.

Ensdorf est dominée par une colline artificielle visible à des kilomètres à la ronde: le terril Duhamel, monticule de résidus miniers haut de 150 mètres. Depuis 2016, une œuvre architecturale à la fois majestueuse et surprenante rehausse le terril de 30 mètres supplémentaires. Le Polygon de la Sarre, ou Saarpolygon, attire l'œil tel un phare, que l'on se balade à vélo sur les berges de la rivière ou que l'on circule, au volant de son véhicule, sur l'autoroute qui relie Sarrebruck au Luxembourg.

Le terril Duhamel et le Saarpolygon vus depuis la vallée. Au premier plan, la Sarre. Photo : Pascal Mittelberger

Ce géant d'acier est le fruit d'un projet européen lancé en 2011. Objectif d'alors : créer un monument rappelant l'histoire passée de l'exploitation du charbon tout en tout en évoquant la mutation structurelle nécessaire du bassin industrielle de la Sarre. Ainsi est née le Saarpolygon, œuvre des architectes berlinois Katja Pfeiffer et Oliver Sachser.

Parcours balisés

La structure est assemblée au courant de l'année 2016 au sommet du terril et très vite les promeneurs s'y pressent. Mais attention : Le Saarpolygon, ça se mérite. L'ascension du terril ne peut se faire qu'à pied ou à vélo. Et la balade, bien qu'elle puisse se faire en famille (avec de bonnes chaussures, et évitez la poussette), fait chauffer les muscles des jambes.

Deux points de départ existent pour cette petite randonnée. Le premier se situe à l'ancienne mine d'Ensdorf, mais la première partie de la balade oblige à longer une route fréquentée avant de s'attaquer au terril. On préfèrera donc s'élancer du parking du complexe sportif de la commune, référencé sur GoogleMaps sous le nom de «Parkplatz zum Saarpolygon». De là, il n'y a qu'une petite centaine de mettre à parcourir et une petite route à traverser pour se retrouver au pied du terril. Tout est bien balisé.

Le chemin serpente à flanc de colline, d'abord à l'ombre des arbres puis à découvert à partir d'une certaine altitude. Curiorisité de la végétation du lieu, on trouve une toute petite parcelle de vignes, qui donne 300 bouteilles de vin chaque année. A mi-parcours, deux options s'offrent aux promeneurs : le chemin classique et le Steilweg, littéralement chemin escarpé. On vous conseille le premier, déjà bien raide.

3 La végétation reprend le dessus sur le terril. Photo ; Pascal Mittelberger

A un rythme soutenu, l'ascension prend moins d'une demi-heure. De manière plus tranquille, vous mettrez certainement entre 30 et 45 minutes. Mais cela en vaut largement la peine. Petit à petit, le Saarpolygon apparaît tout entier avec l'étonnante impression qu'il se forme et se déforme, qu'il se déplie et se replie selon l'angle de vue adopté.

La vue, parlons-en justement. Elle est déjà magnifique au sommet du terril, elle est sublime une fois les quelque 130 marches du Saarpolygon avalées. L'accès à la plateforme du géant d'acier, de 8h à 21h, est gratuite et sécurisé. Des tables d'orientation permettent de se repérer.

7 Le Saarpolygon sous différents angles. Photo : Pascal Mittelberger

Le paysage à 360° mêle forêts et campagnes vallonnées, zones urbaines et industries - l'aciérie de Dillingen ou l'usine Ford de Sarrelouis. Avec, comme trait d'union, la Sarre au cœur de la vallée. Une fois redescendu de la structure, n'hésitez pas à vous balader sur le grand plateau qui forme le sommet du terril Duhamel. Il y a là des panneaux didactiques, des bancs pour se reposer, et même un petit point de restauration et des toilettes en cas de nécessité.

Reste à amorcer la descente en laissant derrière soi le Saarpolygon et ses jeux d'ombre au sol les jours de grand soleil. Et une fois en bas, en vous retournant une dernière fois, vous vous direz certainement, d'un air satisfait: «Ah oui! C'était haut quand même!».





