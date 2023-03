Des dizaines d'agresseurs se seraient attaqués à des policiers avec des bâtons en bois à la mi-février. Un jeune de 16 ans a été arrêté. Au total, la police enquête sur douze prévenus.

Arrestation et perquisitions après l'agression de policiers à Trèves

(dpa/lrs) - Après l'agression de policiers à Trèves, un jeune de 16 ans a été arrêté. Les appartements de neuf suspects au total ont également été perquisitionnés, ont annoncé mercredi la police et le parquet. Un mandat d'arrêt avait déjà été émis lundi à l'encontre du jeune homme de 16 ans en raison de forts soupçons d'atteinte grave à l'intégrité du territoire et d'agression contre des fonctionnaires de police ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui.

Le jeune homme de 16 ans doit être présenté ce mercredi au juge d'instruction qui décidera s'il doit rester en détention. Son appartement a également été perquisitionné. La police et le parquet ont expliqué que cette opération avait pour but de trouver des preuves supplémentaires.

Dans la nuit du 17 février 2023, 13 policiers auraient affronté jusqu'à 40 agresseurs devant la discothèque «Secret Club», qui se seraient attaqués aux fonctionnaires avec des bouteilles en verre, des bâtons en bois et des pelles. La police avait été alertée pour une agression. La situation a dégénéré lors de l'enquête menée à ce sujet sur la place devant le club. Cinq policiers - une femme et quatre hommes - ont été blessés, dont deux par un spray au poivre de la police.

Deux coups de semonce tirés par un policier

Lorsque la situation a dégénéré, un policier a tiré deux coups de semonce en l'air, ce qui a fait fuir de nombreux agresseurs présumés, selon la police. Deux suspects ont été temporairement arrêtés. Au total, douze prévenus font l'objet d'une enquête, dix pour suspicion d'atteinte grave à l'ordre public, d'agression sur des policiers et de mise en danger de la vie d'autrui, et deux pour suspicion d'agression sur des policiers et de mise en danger de la vie d'autrui, ont déclaré la police et le parquet.

Pour éclaircir la situation, la police avait mis en place une équipe d'enquête composée d'une centaine d'agents et avait demandé des envois de vidéos. Les politiciens du Land et de l'Etat fédéral avaient vivement condamné l'attaque nocturne. Entre-temps, l'équipe d'enquête a été réduite, a déclaré le porte-parole de la police. La question de savoir s'il y aura d'autres arrestations dépendra de l'évolution de l'enquête.

