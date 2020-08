Le conseil communal du chef-lieu a approuvé le nouveau projet de l'«Espace Léopold», avec place conviviale en surface et parking souterrain. Le début des travaux est espéré pour le printemps 2021. Le coût approchera les 15 millions d'euros.

Arlon s'offre une mue à 15 millions d'euros

Jean-François COLIN Le conseil communal du chef-lieu a approuvé le nouveau projet de l'«Espace Léopold», avec place conviviale en surface et parking souterrain. Le début des travaux est espéré pour le printemps 2021. Le coût approchera les 15 millions d'euros.

Cela fait de nombreuses années que les Arlonais attendent un réaménagement de la place Léopold, située au cœur du chef-lieu. Le projet vient de connaître un gros coup de boost avec l'approbation de la rénovation urbaine mardi soir par le conseil communal arlonais, seul le groupe Ecolo s'y étant opposé.

Pour un coût total de 15,1 millions d'euros, l'espace offrira davantage de convivialité, tandis qu'un parking souterrain libérera de la place dédiée aux piétons et un parc réaménagé. Le début du chantier est annoncé pour le printemps 2021, alors qu'il devrait être achevé en 2023, après 520 jours ouvrables de travaux.

8 En tout, 40 arbres seront abattus et 17 conservés. En compensation, 67 autres arbres seront plantés Photo: association Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck, L’Arche Claire et MSA

Étendu sur deux sous-sols, le futur parking proposera 191 places pour les voitures, 15 pour les motos et autant pour les vélos, rapporte L'Avenir du Luxembourg ce jeudi. En surface, 24 places de stationnement le long du palais du gouverneur, ainsi qu'une halle couverte et plusieurs zones de convivialité seront créées.

Le piétonnier sera allongé, mais aussi réduit en largeur pour organiser un nouvel espace vert le long des commerces et des brasseries. De plus, une nouvelle plaine de jeux distincte pour les 3-6 ans et pour les 6-12 ans verra le jour. En tout, 40 arbres seront abattus et 17 conservés. En compensation, 67 autres arbres seront plantés.

Un montage financier réfléchi et tout à fait raisonnable

S'agissant du financement du projet, il se fera en partie sur fonds propres de la ville, à hauteur d’environ 3,2 millions d'euros. Le reste sera financé par des emprunts ou encore des subventions de l'Europe et de la Région wallonne. «Ce montage financier est réfléchi et tout à fait raisonnable. Nous avons été prudents pour les recettes et plus audacieux dans les dépenses», affirme le bourgmestre arlonais Vincent Magnus (cdH) dans les colonnes de La Meuse, ce jeudi.

