Le 20 mai dernier, la ville la plus peuplée de la région wallonne mettait en place un règlement interdisant la mendicité. Quatre mois plus tard, le bourgmestre de la commune, Vincent Magnus, est clair: le problème n'existe plus.

Grande Région 2 2 min.

«Arlon en a fini avec la mendicité organisée»

Sophie WIESSLER Le 20 mai dernier, la ville la plus peuplée de la région wallonne mettait en place un règlement interdisant la mendicité. Quatre mois plus tard, le bourgmestre de la commune, Vincent Magnus, est clair: le problème n'existe plus.

La nouvelle avait fait grand bruit, juste avant l'été, de l'autre côté de la frontière. Pourtant, c'est quasiment à l'unanimité que le conseil communal d'Arlon avait avalisé un nouveau règlement, interdisant la présence de mendiants auprès des commerces et établissements bancaires du centre-ville.

Une décision qu'assume parfaitement son bourgmestre, Vincent Magnus (cdH), qui n'hésite pas à revendiquer la fin du problème, en septembre dernier. «Nous pouvons constater que ces mendiants professionnels ne sont plus là aujourd'hui. L'objectif est atteint», clame l'homme politique, à la tête de la commune depuis 2013.

Un constat partagé par certains commerçants, interrogés à ce sujet. «Il y a six mois, un an, il y en avait partout, c'était dingue. Aujourd'hui, regardez dehors, il n'y en a plus un seul», explique une vendeuse d'un magasin de vêtements dans la Grand-Rue.

De son côté, si Vincent Magnus se refuse à donner des détails sur les amendes ou arrestations ayant eu lieu depuis mai dernier - «nous avons agi en douceur et avec persuasion» - il conçoit toutefois que le problème de la mendicité organisée n'a été «que déplacé». «Ils sont sans doute ailleurs, dans d'autres villes, mais désormais, ils savent que ce n'est plus possible à Arlon».

Seule commune avec un abri de nuit

Face aux critiques, émanant surtout du groupe politique Ecolo+, principale opposition, l'homme politique de 60 ans persiste et signe. «Nous voulons amener un peu de sérénité dans notre ville. La traite d'êtres humains est inconcevable», poursuit-il.

Et de se défendre en énumérant les aides apportées aux «vrais mendiants»: «nous sommes la seule commune dans la province de Luxembourg à disposer d'un abri de nuit, ouvert pendant huit mois», souligne-t-il.

Un premier bilan «positif» donc pour le conseil communal d'Arlon, somme toute bien éloigné de celui dressé en juillet dernier du côté de Luxembourg, où deux règlements grand-ducaux sont en place depuis 2014 pour confronter également ce problème - sans réel succès jusqu'ici.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.