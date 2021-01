Le tribunal de Thionville a rendu son verdict mardi. Après plusieurs mois de déboires judiciaires, le groupe sidérurgique devra ainsi s'acquitter d'une sanction financière pour la pollution de la rivière Fensch dont le montant a néanmoins été revu à la baisse.

ArcelorMittal condamné à payer 150.000 euros

Anne-Sophie de Nanteuil

(ASdN) - Après de nombreux rebondissements judiciaires, le tribunal de Thionville a tranché. ArcelorMittal a en effet été reconnu comme étant à l'origine d'une pollution de la rivière Fensch, près de Hayange en France. L'entreprise sidérurgique devra donc s'acquitter d'une amende de 150.000 euros, révèle une journaliste de France Bleu Lorraine sur Twitter.

ArcelorMittal condamné à une grosse amende de 150.000 euros au tribunal de Thionville pour la pollution de la rivière Fensch à Florange en août 2019 pic.twitter.com/2q0t2Zbe1T — Cécile Soulé (@CecileSoule) January 5, 2021

Si elle a bien été prononcée, la sanction financière a néanmoins été nettement revue à la baisse. En novembre dernier, le procureur de la République espérait en effet un jugement avec «effet dissuasif» et une peine - d'un montant de 300.000 euros - à la hauteur de la puissance financière de l'entreprise mise en cause.

Pour rappel, le groupe sidérurgique était accusé de déversement de substance nuisible dans les eaux, exploitation sans respect des règles générales et prescriptions techniques et exploitation d’une installation classée non conforme à une mise en demeure. Trois chefs d'accusation qui avaient déjà conduit ArcelorMittal à comparaître à la barre du tribunal de Thionville en octobre 2019. Le site pointé du doigt est quant à lui fermé depuis le mois d'avril. 170 personnes y travaillaient.

