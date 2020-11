L'industriel a reconnu que ses installations étaient à l'origine d'une pollution de la rivière Fensch, près de Hayange. Mais un second incident lui est aussi reproché. Le tribunal de Thionville jugera l'infraction en janvier prochain.

Grande Région 2 min.

Arcelor sous la menace d'une amende à 300.000 euros

Patrick JACQUEMOT L'industriel a reconnu que ses installations étaient à l'origine d'une pollution de la rivière Fensch, près de Hayange. Mais un second incident lui est aussi reproché. Le tribunal de Thionville jugera l'infraction en janvier prochain.

Déversement de substance nuisible dans les eaux, exploitation sans respect des règles générales et prescriptions techniques et exploitation d’une installation classée non conforme à une mise en demeure : voilà les trois chefs d'accusation qui, mardi, ont conduit le groupe sidérurgique ArcelorMittal à comparaître à la barre du tribunal de Thionville. En cause : deux rejets de liquides issus de son usine de Florange qui avaient souillé la rivière voisine, la Fensch.

Les faits remontent à mars et août 2019, et déjà l'industriel avait fait son mea culpa concernant le premier incident dont l'origine provenait de sa cokerie (aujourd'hui fermée). Rien pour le suivant... Mais question pollution, l'entreprise sait combien la justice peut parfois lui accorder son pardon. Cela avait été notamment le cas sur une affaire de déversement suspect en haut d'un crassier, là encore dans la vallée de la Fensch. Le verdict devrait maintenant être rendu le 5 janvier 2021.

Tripartite sidérurgie reportée... d'un jour Initialement prévue pour ce mercredi 11 novembre, la tripartite sidérurgie est décalée à... jeudi. L'enjeu, lui, reste le même se pencher sur le devenir de près de 570 personnels du groupe d'ArcelorMittal à l'heure où le groupe sidérurgique souhaite alléger ses effectifs. Après l'aérien, lundi, les partenaires sociaux et le gouvernement, doivent donc maintenant sauver un pan de l'industrie luxembourgeoise.

Mais cette fois, les magistrats devraient peut-être être moins «tolérants» sur les agissements de l'industriel. En effet, l'une des pollutions aux hydrocarbures fait visiblement suite à un dysfonctionnement d'une installation datant de 1954 et dont le sidérurgiste n'avait pas fait de diagnostic malgré une obligation légale et une mise en demeure de la Direction régionale de l’environnement (Dreal). Cette dernière avait donc porté plainte, tout comme les villes voisines de l'usine rassemblées au sein de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch.

Si les avocats d'ArcelorMittal ont demandé la relaxe de leur client, le procureur de la République n'a pas caché son souhait de voir le tribunal signifier un jugement avec «effet dissuasif» et une peine à la hauteur de la puissance financière de l'entreprise mise en cause. Et de demander 300.000 euros d’amende à l'encontre d'ArcelorMittal et jusqu’à 2 ans de prison et 100.000 euros pour les deux prévenus (le directeur d'établissement et le responsable de la cokerie).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.