Passer son permis de chasse en France puis le faire valider en Wallonie, ce ne sera plus possible dans quelques semaines. La région belge applique la même décision que le Luxembourg il y a un an déjà.

Grande Région 3 min.

Fin de la reconnaissance

Après le Luxembourg, la Wallonie recale le permis de chasse français

Pascal MITTELBERGER Passer son permis de chasse en France puis le faire valider en Wallonie, ce ne sera plus possible dans quelques semaines. La région belge applique la même décision que le Luxembourg il y a un an déjà.

Passer son permis de chasse en France puis obtenir l'équivalence en Wallonie, c'est terminé! Le ministre wallon de la Chasse, le libéral Willy Borsus, a acté voilà quelques jours la fin de la reconnaissance du permis de chasse français dans la région belge. «La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement wallon est prévue entre fin mars et fin avril 2023», est-il précisé sur le site Internet de l'administration régionale.

Explosion des cerfs et sangliers abattus au Luxembourg 30% de sangliers ont été tirés au-delà du plan de tir imposé. Pour les cerfs, ce nombre passe à 78% d'individus supplémentaires.

Ce changement de législation en Wallonie intervient un an après un changement similaire au Grand-Duché. Il n'est plus possible pour un chasseur qui a obtenu son examen en France après le 31 mars 2022 de le transformer en permis de chasse luxembourgeois.

L'examen français pointé du doigt

Auparavant, le permis français était reconnu dans les pays du Benelux et l'équivalence était acceptée. Un accord dénoncé par la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, pour une seule et même raison: l'examen français serait moins strict et donc plus facile à obtenir qu'au Benelux.

La France écarte finalement la journée sans chasse Si 78% des Français se disaient favorables à une telle mesure, elle n'a finalement pas été retenue par le gouvernement français qui préfère miser sur un meilleur encadrement de la chasse.

«Il y a une session théorique sur une demi-journée puis une session pratique d'une journée un mois plus tard. Les candidats doivent aussi fournir un travail personnel, chez eux, pour réviser. Il y a un examen blanc pour s'entraîner puis, une semaine plus tard, l'examen final», détaille Sylvie Butin, chargé de la partie administrative du permis à la fédération des chasseurs de la Moselle.

Des formations plus denses au Benelux

A titre de comparaison, au Luxembourg, depuis 2015, l'examen comprend un parcours de sécurité où toute erreur est rédhibitoire et une épreuve de tir, de précision notamment, qui fait suite à une soixantaine d'heures de cours théoriques. Les candidats sont aussi formés à la connaissance du gibier à travers une vingtaine de sorties sur le terrain.

Nos chasseurs sont extrêmement bien formés pour remplir leur rôle. Car, rappelons-le, la chasse est certes une activité sportive, mais elle a aussi la finalité d’intérêt général de réguler la faune sauvage. Willy Borsus, ministre wallon de la Chasse

En Wallonie, «l’examen de chasse consiste en une épreuve théorique balayant diverses matières: les législations relatives à la chasse, la connaissance de la biologie des espèces, la connaissance des armes, etc., mais aussi en un examen pratique complet», a rappelé le ministre Willy Borsus.

Beaucoup moins de candidats luxembourgeois en Moselle

Cette forte exigence des examens du Benelux a poussé bon nombre d'apprentis chasseurs luxembourgeois ou wallons à venir en France pour obtenir leur permis pour, ensuite, le faire valider dans leurs pays respectifs pour pratiquer la chasse. Au Grand-Duché, on estime qu'un tiers des permis délivrés de 2017 à 2022 étaient des demandes d'équivalence de permis français. En Wallonie, la proportion est similaire.

«Les sangliers se reproduisent de manière explosive» S'il y en a bien un qui ne semble pas se plaindre du réchauffement climatique, c'est bien le sanglier. Sa prolifération connaît une dynamique spectaculaire au point que l'administration de la nature cherche des solutions pour freiner sa croissance.

En Moselle, sur les quelque 300 sésames signés chaque année, «environ 25% étaient des chasseurs luxembourgeois», indique Sylvie Butin. Si elle parle à l'imparfait, c'est que la fin de la reconnaissance du permis français au Luxembourg, le 31 mars 2022, a eu un effet notable. «Aujourd'hui, ce doit être un tiers de ces 25%, souligne-t-elle. Ce sont des Luxembourgeois qui chassent en France.» La tendance devrait donc être la même en Wallonie quand l'arrêté gouvernemental entrera en vigueur.

A noter que la fin de cette équivalence n'est pas rétroactive. Ou encore que «les chasseurs français pourront toujours venir chasser en région wallonne, moyennant l’obtention d’une licence de chasse temporaire de quelques jours, comme c’est déjà le cas actuellement», précise encore le site de la région wallonne.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.