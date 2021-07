Arrêté en France fin avril, l'ancien directeur du service des opérations du SREL saura mercredi prochain s'il sera extradé ou non vers les Etats-Unis afin d'y être jugé pour son rôle présumé dans une escroquerie à la cryptomonnaie.

Grande Région 2 min.

Ancien agent du SREL

Frank Schneider bientôt fixé sur son sort

Jean-Michel HENNEBERT Arrêté en France fin avril, l'ancien directeur du service des opérations du SREL saura mercredi prochain s'il sera extradé ou non vers les Etats-Unis afin d'y être jugé pour son rôle présumé dans une escroquerie à la cryptomonnaie.

Trois mois après avoir été arrêté à Audun-le-Tiche par les policiers français de la brigade de recherche et d'intervention, Frank Schneider a comparu mardi devant la chambre de l’instruction de Nancy. Objectif: examiner le bien-fondé de la demande d'extradition formulée par les Etats-Unis à l'encontre de l'ancien espion luxembourgeois reconverti dans l'intelligence économique.

Un ex-espion luxembourgeois capturé en Moselle Frank Schneider, qui avait été impliqué dans une affaire d'écoutes au Grand-Duché, vient d'être interpellé à Audun-le-Tiche. Lui est reproché sa participation dans une fraude à la cryptomonnaie depuis les Etats-Unis cette fois.

Présent à la barre mardi, celui qui se présente comme «homme d'affaires et directeur de société» a officiellement réitéré son opposition à son transfert outre-Atlantique, comme il l'avait indiqué au moment de la demande officielle des Etats-Unis, début juillet. Les autorités judiciaires américaines le soupçonnent de fraude et blanchiment d'argent dans l'affaire OneCoin, escroquerie basée sur de la crytomonnaie dont l'ampleur s'élèverait au moins à 3,5 milliards d'euros et qui aurait fait des milliers de victimes.

Les juges de la cour d'appel de Nancy ont fixé le délibéré au 21 juillet, soit mercredi prochain, au grand dam des avocats de la défense qui, cités par nos confrères du Républicain Lorrain, envisagent «un pourvoi pour violation des droits de la défense». Car ces derniers estiment ne pas avoir eu suffisamment de temps pour préparer la défense de leur client. L'avocat général, lui, a plaidé en faveur d'une extradition de l'ancien n°3 du SREL.

L'espion, la BEI et l'arnaque à la cryptomonnaie La Banque européenne aurait employé Frank Schneider, un ancien agent de renseignement luxembourgeois. Hic : l'homme fait l'objet d'une demande d'extradition de la justice US qui lui reproche une escroquerie financière.

Si Frank Schneider possède bien la nationalité luxembourgeoise, ce dernier est résident français et a été interpellé en France n'impliquant a priori pas le Luxembourg dans cette affaire, selon les indications du porte-parole des autorités judiciaires fournies à nos confrères du Luxembourg Times. Et ce dernier de préciser que «cette affaire ne concerne que la France et les Etats-Unis». De son côté, le ministère des Affaires étrangères, sollicité depuis plusieurs jours, n'a pas officiellement répondu à nos sollicitations, glissant seulement qu'il s'agissait d'«une question sensible».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.