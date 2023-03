Le festival Zeltik bat son plein jusqu'à ce samedi soir à Dudelange. Et le carnaval est toujours à la fête ce week-end, à Kayl et Arlon. Voici nos idées de sorties en Grande Région.

Grande Région 3 3 min.

Sorties en Grande Région

Ambiance celtique à Dudelange et carnaval à Kayl et Arlon

Pascal MITTELBERGER Le festival Zeltik bat son plein jusqu'à ce samedi soir à Dudelange. Et le carnaval est toujours à la fête ce week-end, à Kayl et Arlon. Voici nos idées de sorties en Grande Région.

Au Luxembourg

• Le temps annoncé ce week-end n'incite pas vraiment à la balade. Mais avec le printemps qui pointe à l'horizon, l'envie d'une sortie à vélo va certainement vous (re)prendre. Si vous n'êtes pas équipé, acheter un vélo d'occasion peut être le bon plan. Cela tombe bien, un marché du vélo d'occasion se tient ce samedi 11 mars de 10h à 16 à l'atelier communal de Roeser.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Amateur de culture et de musique celtes ? Direction Dudelange, où le festival Zeltik se termine ce samedi 11 mars avec une soirée au centre culturel Opderschmelz. À partir de 19h, Authentica, The Magpies, Sharon Shannon et The Celtic Social Club se relaieront sur scène. Les portes ouvrent à 18h, le prix d'entrée est de 25 euros.

• En quête de vêtements vintage? Une nouvelle édition de Vinokilo se déroule samedi et dimanche, de 10h à 18h, à Luxexpo The Box, dans la capitale. Le principe? Des vêtements et accessoires vintage en pagaille, au prix de 65 euros le kilo. Le prix d'entrée est de 5 euros.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Carnaval, la suite ! Ce dimanche 12 mars, ça se passe du côté de Kayl/Tétange, avec la cavalcade des enfants. Le départ du cortège est programmé à 14h30. Il empruntera les rues Notre-Dame, Altrescht, la Grand-Rue et les rues du Moulin, du Faubourg et Pierre-Schiltz. A partir de 16h, le bal des enfants se déroulera à la Schungfabrik de Tétange.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Le festival LuxFilmFest se termine ce dimanche 12 mars. Place, donc, à un dernier week-end de projections pour découvrir l'une ou l'autre des œuvres cinématographiques en lice.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En France

• La journée internationale des droits des femmes joue les prolongations en Moselle. A Mondelange, par exemple, où se déroulera ce dimanche 12 mars à partir de 10h30 et jusqu'en fin d'après-midi, la manifestation «D'hier à aujourd'hui - Parole de femme». A Rurange-lès-Thionville, aussi, avec le salon des Talents de la femme, toujours ce dimanche, de 10h à 17h30.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Le festival Scènes au bar a démarré ce jeudi 9 mars et se poursuit jusqu'au 18 mars dans différentes communes du nord-mosellan. Le principe: des spectacles variés (théâtre, clown, one man show, chanson, musique…) dans différents bars et lieux de culture. Le programme complet est à découvrir ici.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Jean-Jacques Goldman est un monstre de la musique française. Son œuvre est immense et c'est ce répertoire que retrace et revisite le concert «Héritage Goldman», ce samedi 11 mars en soirée au Galaxie d'Amnéville. Sur scène, les spectateurs retrouveront notamment le chanteur et guitariste Michael Jones. Les billets, à partir de 45 euros, sont en vente ici.

En Belgique et en Allemagne

• Après trois années d'interruption, les festivités de carnaval font leur grand retour à Arlon ce week-end. Ce samedi après-midi a lieu le bal des enfants et l'intronisation du prince et de sa cour. En soirée, place au grand bal, à la plaine des Manoeuvres. Et dimanche, la 42e grande cavalcade arpentera les rues d'Arlon.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Toujours à Arlon, le Hall Polyvalent accueille, samedi et dimanche de 10h à 18h, une exposition de dinosaures. Au programme, des reproductions de tricératops, vélociraptors ou encore brachiosaures, une «dino quiz» ou encore un atelier de fouilles. Le prix d'entrée est de 8 euros pour les enfants de 3 à 11 ans, de 9 euros pour les adolescents et adultes.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Les fans de musique pop allemande ont rendez-vous à l'Arena de Trèves, où la chanteuse Ina Müller sera en concert ce samedi soir. Les billets sont en vente ici, à partir de 53 euros.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.