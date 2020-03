Amazon s'installe tout près de la Moselle

Pour fournir plus rapidement ses colis à ses clients de la région de Trèves, le géant de l'e-commerce construit un nouveau site logistique à proximité de l'autoroute allemande qui devient l'A1 au Luxembourg. Un autre projet est déjà dans les tiroirs.

Pour fournir plus rapidement ses colis à ses clients de la région de Trèves, le géant de l'e-commerce construit un nouveau site logistique à proximité de l'autoroute allemande qui devient l'A1 au Luxembourg. Un autre projet est déjà dans les tiroirs.

(MF avec jt) – La plateforme très controversée de 185.000 m² du distributeur mondial qui va voir le jour au Sud de Metz, sur l'ancienne base aérienne de Frescaty, doit être mise en service en juillet 2021. Mais Amazon prévoit d'en monter deux autres dans un proche avenir, côté allemand.

A Metz-Frescaty, Amazon sortira de terre en janvier Au Sud de Metz, la prochaine plateforme du distributeur mondial sera mise en service en juillet 2021. Mais déjà la base de vie du chantier s'installe et les aménagements se réalisent autour de la future base logistique.

La plus grande société de vente par correspondance au monde va investir dans un nouveau centre logistique à Trierweiler, commune située entre la Moselle luxembourgeoise et Trèves. Elle doit permettre de créer jusqu'à 120 nouveaux emplois, à proximité immédiate du Grand-Duché. Et l'ouverture du centre de distribution de 7.400 m² est prévue pour le printemps 2021.

Si le but d'Amazon est de fournir plus rapidement des colis aux clients du district de Trèves-Saarburg, ce futur site «n'a aucune influence sur le Luxembourg», a assuré une porte-parole d'Amazon au Luxemburger Wort.

Amazon prévoit également d'ériger un nouveau centre de distribution à Völklingen, près de Sarrebruck en Sarre. Il devrait entrer en service fin 2020. Les employés y toucheront 11,84 euros de l'heure.