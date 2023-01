Le Luxembourg s’aligne sur l’avis de voyage allemand et déconseille actuellement les voyages non indispensables en Chine en raison du covid-19.

Allemagne et Luxembourg «déconseillent» les voyages en Chine

Le Luxembourg s’aligne sur l’avis de voyage allemand et déconseille actuellement les voyages non indispensables en Chine en raison du covid-19.

(MKa avec AFP) - Le ministère allemand des Affaires étrangères a annoncé ce samedi «déconseiller» les voyages non indispensables en Chine, confrontée à une vague de contaminations de covid sans précédent depuis trois ans.

Les touristes en provenance de Chine seront surveillés Face à la flambée des cas de covid-19 en Chine, le Luxembourg a décidé de durcir le ton, à l'image de ses voisins européens.

«Nous déconseillons actuellement les voyages non indispensables en Chine. La raison est le pic d'infections au covid et le système de santé surchargé», a indiqué sur Twitter le centre de réaction rapide du ministère. Dans la foulée, le ministère des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois a fait part de son alignement à cette décision par voie de communiqué en fin de journée.

Ainsi, à partir du lundi 9 janvier et ce jusqu'au vendredi 31 mars au moins, toute personne arrivant au Grand-Duché après avoir passé les 14 jours précédents en Chine sera dans l'obligation de déclarer sa présence à l'inspection sanitaire et pourra donc faire l'objet de tests aléatoires.

Une vague de contaminations sans précédent

La Chine fait face à une vague de contaminations sans précédent depuis trois ans et l'Union européenne a vivement encouragé cette semaine ses Etats membres à imposer un dépistage réalisé en Chine, avant le vol, et incité les Vingt-Sept à le compléter ce dispositif par des «tests aléatoires» à l'arrivée sur le sol européen. Par précaution, plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Japon, la France et l'Allemagne ont déjà décrété des mesures identiques.

L'UE propose «des dons de vaccins» anti-covid à la Chine Bruxelles a indiqué être en mesure d'apporter la solidarité et le soutien de l'UE à la Chine, en proie à une explosion fulgurante des cas de covid-19.

En dépit du rebond de contaminations, les autorités chinoises vont mettre un terme dimanche aux quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine et de nouveau autoriser les Chinois à voyager à l'étranger, après trois ans de frustrations. Pékin avait condamné mardi l'imposition de tests covid par certains pays, les jugeant «inacceptables» et menaçant de «contre-mesures».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce de son côté les méthodes controversées de Pékin pour comptabiliser les victimes du covid. Bien que les hôpitaux chinois soient submergés et les crématoriums saturés, les autorités ne rapportent que très peu de décès liés au covid-19.