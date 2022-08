Au Luxembourg, Esch-Belval est l'exemple le plus réussi d'une reconversion de friche industrielle. En Grande Région, d'autres sites connaissent, plus modestement, une seconde vie culturelle et touristique. Après le Saarpolygon lundi, direction Uckange.

Quand les friches reprennent vie (2/4)

A Uckange, la cathédrale d'acier de la "Fensch vallée"

L'activité industrielle s'y est arrêtée en 1991, en même temps que s'éteignaient, inéluctablement, toutes les lumières rougeoyantes de la «Fensch vallée» chère à Bernard Lavilliers. Pendant 101 ans, l'usine d'Uckange - six haut-fourneaux et 2.000 employés au plus fort de son histoire - a craché de ses entrailles des tonnes et des tonnes de fonte et d'acier.

Le chanteur Bernard Lavilliers (sur la photo en noir et blanc) est comme chez lui dans la vallée de la Fensch.

Les mutations de la sidérurgie ont réduit le lieu au silence. Aujourd'hui, reste notamment un vestige «hautement» symbolique de ce passé industriel : le dernier des six haut-fourneaux, l'U4, qui se dresse fièrement entre la Moselle et les voies ferrées telle une cathédrale d'acier.

Mécilor, mémoire vivante du site

Le haut-fourneau U4 de Uckange, véritable cathédrale d'acier. Photo : Pascal Mittelberger

Classée à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 2001, l'usine s'est transformée en lieu touristique et culturel en 2007, année d'ouverture aux premiers visiteurs. On pourrait retranscrire ici l'histoire de l'usine en longueur et en détails.

Mais le mieux est encore de suivre une visite guidée avec un des bénévoles de l'association Mécilor, groupe de passionnés et surtout anciens sidérurgistes. Les jours, horaires et modalités de réservation sont à retrouver sur le site Internet du Parc du haut-fourneau.

Visites guidées aussi pour les enfants

Peut-être moins pointue mais davantage ludique, il y a aussi des visites spéciales jeune public (à partir de 6 ans) les mercredis à 15h, jusqu'au 10 août 2022. On s'est invité discrètement dans l'une d'elles et on a suivi Leslie, la guide.

3 Avant d'accéder au haut-fourneau, on passe par le chapiteau d'exposition. Photo : Pascal Mittelberger

Qui rappelle d'abord fièrement que l'U4 est le seul haut-fourneau de la région que l'on peut visiter, au cœur d'une friche industrielle préservée tandis que d'autres lieux de l'épopée sidérurgique ont été effacés du paysage, remplacés par exemple par le parc d'attractions Walygator à Maizières-lès-Metz ou par un golf à Longwy.

Cours de cuisine à la sauce industrielle

Ensuite, pour faire comprendre simplement le procédé aux enfants, Leslie passe en cuisine. «Fabriquer de la fonte, c'est comme faire un gâteau», lance-t-elle. Elle sort deux ingrédients de son sac : un morceau de minerai de fer et un autre de charbon. Il faut aussi de l'air pour faire chauffer le tout. «A la maison il est à 200°C, ici il est à 2.000°C», dit-elle en pointant son doigt vers le gueulard où étaient déversées les matières premières. Enfin, à la base du haut-fourneau, le creuset «c'est comme une marmite», d'où l'on extrayait la fonte à 1.500°C six fois par jour, sept jours sur sept, 365 jours par an.

4 Le haut-fourneau U4 est un témoin de l'aventure sidérurgique en Lorraine. Photo : Pascal Mittelberger

La visite, au cœur du haut-fourneau, permet d'être au plus près du vestige industriel. Ses dimensions, et notamment ses 80 mètres de hauteur, impressionnent forcément, que l'on soit petit ou grand. Cette visite est aussi complétée par une exposition de photos, et d'une multitude d'objets utilisés dans l'usine. On peut même enfiler l'habit du fondeur pour se faire une idée.

Enfin, le Parc du haut-fourneau, outre son intérêt patrimonial et historique, propose aussi une programmation riche et éclectique qui démontre que l'alliage entre industrie et culture peut être un pari réussi.

Une bonne dose de culture et un soupçon d'économie Daniel Driutti est élu à la communauté d'agglomération Val de Fensch, il est en charge de la culture et du patrimoine. Le Parc du haut-fourneau est évidemment un élément central dans la politique menée par l'intercommunalité, propriétaire du lieu depuis 2005. «On a voulu faire de ce site un patrimoine mais aussi un lieu qui revit au travers de la culture.» Premier objectif rempli. Il y a aussi d'autres perspectives. «Comme il y a des friches et du bâti qui pourraient potentiellement intéresser des entreprises qui souhaiteraient s'y installer, nous continuons à travailler pour rendre la place disponible et attractive.» Ainsi, le Digital Lab d'Arcelor Mittal a investi, début 2022, les anciens grands bureaux voisins du haut-fourneau. D'autres contacts sont noués. Il faut penser aux générations futures. J'espère qu'elles se diront : "Heureusement qu'il y a eu des gens qui ont voulu garder ce lieu pour montrer ce qu'était la vallée". Daniel Driutti, élu de la communauté d'agglomération Val de Fensch Mais site classé et développement économique sont-ils conciliables ? «Pour moi oui ! (...) Il y a une partie du lieu qui est réservée uniquement pour la culture et qui le restera quoi qu'il arrive. Il s'agit de conjuguer les deux intelligemment.»

Pour appuyer cette volonté de développement économique tout en gardant la dimension patrimoniale et culturelle au cœur du projet, Daniel Driutti rappelle la position géographique privilégiée du lieu, à proximité directe de l'A31, du réseau ferroviaire et de la Moselle. Mais pour en revenir et terminer sur l'U4 en tant que témoin de l'aventure sidérurgique en Lorraine, Daniel Driutti rappelle l'importance du devoir de mémoire. «Nous, on est nés avec. Mais il faut penser aux générations futures, dans 20 ans voire un siècle. J'espère qu'elles se diront: »Heureusement qu'il y a eu des gens qui ont voulu garder ce lieu pour montrer ce qu'était la vallée«.»

