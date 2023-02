Du 16 au 19 mars prochains, La Ville de Thionville organise la première édition de Politéïa. Un festival des idées avec une soixantaine d'invités du monde de la culture, de la philosophie, des médias ou encore de la politique.

Du 16 au 19 mars 2023

A Thionville, un festival pour débattre de la liberté

Pascal MITTELBERGER Du 16 au 19 mars prochains, La Ville de Thionville organise la première édition de Politéïa. Un festival des idées avec une soixantaine d'invités du monde de la culture, de la philosophie, des médias ou encore de la politique.

La liberté, sous toutes ses formes, sous tous les angles, à travers toutes ses définitions... C'est le menu de la première édition de Politéïa, qui se déroulera du 16 au 19 mars 2023 à Thionville. Politéïa? Un festival des idées, rythmé par des tables rondes, des conférences, des débats, des spectacles.

Une soixantaine d'invités, du monde la culture, des médias, de la philosophie, de la politique sont annoncés. On peut citer, par exemple, les deux anciens Premiers ministres français Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe; ou encore l'ancienne journaliste du Canard Enchaîné Dominique Simonnot, devenue Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Tous les noms et tout le programme sont à découvrir sur le site de la manifestation.

Le petit colloque devient un grand événement

Jacky Helfgott, 2e adjoint au maire de Thionville, en charge de la culture, est à l'initiative de ce festival. La genèse n'est pas si lointaine. Politéïa, et plus particulièrement le thème retenu pour cette première édition - la liberté, prend sa source dans les multiples polémiques nés pendant la pandémie de covid-19. «J'ai été frappé, pendant deux ans, par les réactions des gens. Pour le port du masque, certains ont parlé d'atteinte à la liberté, rappelle Jacky Helfgott, médecin dans le civil. Il fallait donc à tout prix faire preuve de pédagogie.»

Politéïa doit être, tous les deux ans, une esplanade des pensées sur un thème de société. Pierre Cuny, maire de Thionville

D'où ce rendez-vous, appelé à être biennal avec un thème différent à chaque édition. Là où Nancy et Metz ont déjà leur festival littéraire, Thionville a désormais son festival des idées, porté par la municipalité en partenariat avec l'association locale Des mots et débats. «On départ, on parlait d'un colloque avec une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, nous vous présentons avec une soixantaine d'invités, de personnalités», se félicite son président, Pascal Didier.

Avec des écrivains, des historiens, des philosophes

Durant quatre jours, Thionville va donc devenir un carrefour des idées, avec une multitude de rendez-vous, tous gratuits, et pour tous les publics. On débattra notamment d'une question lancinante dans la société française: sommes-nous toujours un pays libre?

Pascal Didier a énuméré quelques-uns des moments forts de ce premier festival. Le thème 2023 sera notamment discuté sous le prisme de la privation des libertés, en présence de l'éminente avocate pénaliste Me Marie Dosé, de la romancière et militante féministe Pauline Hillier et de la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot.

Dans les établissements scolaires, dans la rue... Le festival Politéïa se déroulera dans différents lieux de culture de la ville de Thionville, par exemple le Théâtre ou le Puzzle. Il investira aussi des établissements scolaires: deux journées dédiées au dessin de presse auront lieu au collège La Milliaire de Thionville. D'autres élèves de l'agglomération rencontreront des journalistes, philosophes présents pour le festival. Il y aura aussi de la musique dans les rues avec les déambulations du Hot swing orchestra, l'avant-première du film «L'Etabli» au cinéma La Scala ou encore une librairie éphémère installée dans la tour du Beffroi.

Il y aura aussi des leçons d'histoire. Ou de philosophie sur «l'avenir de la liberté» avec Raphaël Enthoven et Michaël Foessel. La liberté sera aussi évoquée sous l'angle de la poésie, de la littérature, des réseaux sociaux, de la question de l'exil, de la caricature, de la justice.

Deux anciens Premiers ministres... et Xavier Bettel?

Des hommes politiques s'exprimeront également lors de grands entretiens: Bernard Cazeneuve -Premier ministre pendant les cinq derniers mois du mandat de François Hollande, et ministre auparavant- sera présent le 17 mars. Son successeur à l'hôtel Matignon, Edouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020, est programmé le 18 mars.

Ce même jour, une table ronde sur «L'Europe est-elle une terre de liberté?» doit réunir, notamment, la diplomate et ancienne ambassadrice Sylvie Bermann et l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit. Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel était annoncé mais son agenda semble bien chargé. «On va insister pour qu'il vienne», sourit Pascal Didier.

Car ce festival Politéïa veut aussi s'inscrire dans l'espace transfrontalier de la Grande Région, où le passage d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, se fait en toute... liberté. Un espace plein de richesses.

