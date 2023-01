Pierre Cuny, maire et président de l'agglomération de Thionville, dresse les perspectives pour l'année 2023, et le regard de l'élu est forcément tourné vers le Luxembourg.

Relations transfrontalières

A Thionville, des ambitions et projets liés au Luxembourg

Ce lundi 16 janvier, Pierre Cuny, maire de Thionville et président de l'agglomération Thionville Portes de France, renoue avec la cérémonie des vœux. L'occasion de mettre en avant des citoyens investis dans la vie de la cité ou qui la font rayonner, mais aussi de fixer le cap et les échéances pour 2023 et le futur.

Mais avant cela, l'élu jette un coup d'œil dans le rétro avec satisfaction. 2022 a vu la passerelle piétonne de l'Europe, qui enjambe la Moselle pour relier la gare au centre-ville, être inaugurée: «Au-delà de son aspect architectural réussi, elle marque le lancement du projet d'urbanisation de la rive droite», souligne le maire de Thionville.

Un dynamisme démographique porté par le Luxembourg

Il évoque aussi la construction du complexe sportif Jean-Burger, avec ses 1.500 places et son mur d'escalade «parmi les plus hauts de France»: la salle, dont la livraison est prévue en fin d'année, est susceptible d'accueillir des sélections nationales avant les JO Paris 2024. Enfin, Pierre Cuny loue le «redressement exceptionnel du commerce», citant un taux de vacance des cellules du centre-ville passé de 24 à 8% en l'espace de trois ans. «Aujourd'hui, on ne va plus chercher les commerces, les commerçants viennent à nous», clame-t-il.

Sur la crise à l'hôpital Bel-Air Thionville a été au cœur de l'actualité en ce début d'année 2023, avec la grève retentissante aux urgences de l'hôpital Bel-Air. «Cette crise a une nouvelle fois mis en exergue le fait que notre système de santé est à bout de souffle», souligne le Dr Pierre Cuny, qui a dirigé le service endocrinologie, nutrition et diabétologie de l'établissement. Farouche opposant du système de tarification à l'acte, coupable selon lui de la déliquescence de l'hôpital public en France, l'élu a livré un chiffre effarant: «Quand j'étais chef de ce service, il y avait 40 lits. Aujourd'hui, il y en a 18.» Pour lui, il est nécessaire d'avoir une meilleure prise en charge en amont de l'hôpital, avec les médecins libéraux, mais aussi en aval avec davantage de lits.

Le maire de Thionville met aussi en avant le dynamisme démographique de sa ville. Si selon les récents chiffres du recensement dévoilés par l'Insee, Thionville a gagné 300 habitants entre 2014 et 2020, pour atteindre 41.383 habitants, Pierre Cuny livre une analyse encore plus positive. «On a atteint le niveau le plus bas en 2016. Depuis, on gagne entre 500 et 700 habitants par an. Historiquement, la population maximale de Thionville a été de 43.000 habitants. On va atteindre à nouveau cette barre cette année.»

L'objectif affiché est une population de 50.000 habitants, ce qui pourrait arriver vers 2030-2032. Encore faut-il que ces nouveaux habitants puissent se loger. Pierre Cuny rappelle donc que les projets urbains lancés rive gauche, rive droite et quartier Cormontaigne visent, notamment, à construire 2.800 logements.

50% de nos actifs sont des travailleurs frontaliers. Et une personne sur deux qui s'installe à Thionville ne vient pas de Lorraine. Pierre Cuny, maire et président de l'agglo de Thionville

Mais comment faire pour éviter un scénario à la luxembourgeoise, avec une flambée des prix de l'immobilier et l'impossibilité, pour certains ménages, de se loger ? «Nous sommes dans un schéma de développement urbain différent du Luxembourg. A Thionville, nous avons déjà 28% de logements à loyer modéré ou aidé. Et sur ces 2.800 nouveaux logements, 28% le seront également. En plus, avec l'Eurométropole de Metz, nous avons créé un office foncier solidaire dont un des projets sera de permettre la vente, à un habitant, des murs mais pas du terrain.»

La mobilité, un enjeu majeur

Si Thionville et son agglomération connaissent un tel dynamisme démographique, c'est évidemment en raison de la proximité et de l'attrait du Luxembourg. «50% de nos actifs sont des travailleurs frontaliers. Et une personne sur deux qui s'installe à Thionville ne vient pas de Lorraine», souligne Pierre Cuny. Aussi, les projets de mobilité font partie des priorités. Le quartier autour de la gare est ainsi en pleine mutation, avec la construction d'un parking silo de 750 places, et la réalisation des deux passerelles -l'une au-dessus de la Moselle, l'autre au-dessus des voies ferrées- qui seront empruntées par le bus à haut niveau de service.

Proche d'Edouard Philippe Pierre Cuny est le délégué départemental d'Horizons, le parti politique lancé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Ce dernier pourrait d'ailleurs passer par Thionville au mois de mars, pour un événement culturel. Du 16 au 19 mars, la ville accueillera en effet la première édition de Politéïa, présenté comme un «festival des idées»: quatre jours de conférences, ateliers et débats avec des sociologues, des philosophes, des journalistes, des hommes politiques. Le thème retenu pour 2023 est «La Liberté» et, outre Edouard Philippe, un autre ancien Premier ministre pourrait être de la partie: Bernard Cazeneuve.

L'ouverture sur le Luxembourg passe aussi par la coopération territoriale, au-delà de Thionville. L'agglo thionvilloise va donc s'unir avec celle, voisine, du Val de Fensch (Hayange, Florange, Uckange...). La demande d'élargissement sera envoyée à l'Etat au mois de juin prochain, pour une création de cette grande agglo de 23 communes pour 160.000 habitants en 2026. Dans les faits, Thionville Portes de France et Val de Fensch travaillent déjà de concert sur de nombreux dossiers et sujets. «Côté luxembourgeois, cette création est vue d'un très bon oeil», assure Pierre Cuny.

Thionville et Esch «main dans la main»

Et côté luxembourgeois, justement, Thionville a (re)noué, fin 2022, un partenariat avec Esch-sur-Alzette et, plus largement, Pro-Sud (syndicat de onze communes). «C'est un espace de 550.000 habitants à l'histoire commune. Avec le bourgmestre d'Esch Georges Mischo, nous allons travailler main dans la main». Premières illustrations dans les mois à venir avec des échanges sportifs, scolaires et culturels.

Pour autant, si Pierre Cuny assume pleinement que Thionville fasse partie de l'aire d'attraction du Luxembourg, pas question de se reposer uniquement là-dessus. Il ne veut pas d'une ville dortoir. «Je me suis toujours attelé parallèlement à favoriser la mobilité vers le Luxembourg, à réindustrialiser le territoire, faire revenir des entreprises. En 2022, trois sociétés basées au Luxembourg sont revenues s'installer ici.»

Pierre Cuny veut donc continuer à avancer en harmonie avec le Grand-Duché par des projets concrets qui font l'objet de cofinancements des deux pays, mais savoure aussi le fait que, «enfin, les gens s'aperçoivent de la situation exceptionnelle et centrale de Thionville, entre Metz et le Luxembourg.»

