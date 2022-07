À Metz, les frontaliers auront leur village

La place de la République, à Metz, aura des allures grand-ducales, ce samedi 2 juillet. La Maison du Luxembourg messine y organise son tout nouveau Village des frontaliers, une initiative visant à informer les navetteurs sur différentes thématiques.

Laura BANNIER La place de la République, à Metz, aura des allures grand-ducales, ce samedi 2 juillet. La Maison du Luxembourg messine y organise son tout nouveau Village des frontaliers, une initiative visant à informer les navetteurs sur différentes thématiques.

Cela fait plus d'un an que l'idée est dans les cartons. Mais, crise sanitaire oblige, elle a dû patienter pour être concrétisée, à l'instar de beaucoup d'autres projets. Samedi 2 juillet, le Village des frontaliers prendra finalement vie sur la place de la République, en plein cœur de Metz, de 9h à 13h. Au programme de cette manifestation: découvertes, informations et rencontres.

«L'objectif principal de cet événement est d'orienter et d'informer les travailleurs frontaliers sur leur statut, sur comment les choses fonctionnent, car souvent les gens sont perdus», résume Amandine Laveau-Zimmerlé, conseillère municipale et métropolitaine aux relations internationales. De la SNCF à Pôle emploi en passant par la Caisse d'allocations familiales ou le département de la Moselle, les partenaires de l'événement seront nombreux à avoir leur propre stand.

«Il y a beaucoup de croyances, de stéréotypes ou d'idées reçues qui circulent à propos des frontaliers. Au Village des frontaliers, les personnes auront l'opportunité de casser ces légendes urbaines et de récupérer de vraies informations», poursuit l'élue, qui sera présente sur le stand de la Maison du Luxembourg. Cette structure créée en mai 2021 par l'Eurométropole vise à répondre aux questions des navetteurs du territoire. À noter que la manifestation s'adresse également aux frontaliers travaillant du côté de l'Allemagne.

S'inscrire dans la durée

Pour les frontaliers, qui sont plus de 10.000 à avoir élu domicile au sein de la métropole messine, l'objectif est par ailleurs d'exprimer leurs besoins. «Notre objectif est de rendre service, donc cet échange permettra de recalibrer notre offre, que cela soit sur les horaires, les thèmes ou les partenaires de la structure.»

Si cette année marque la première édition de la manifestation, Amandine Laveau-Zimmerlé ne cache pas son ambition de voir ce rendez-vous s'inscrire dans la durée. «L'idée c'est de revenir minimum annuellement, voire semestriellement, avec une édition en avril et la seconde fin septembre. Cela va perdurer, c'est certain.»

Ce Village des frontaliers fait par ailleurs partie d'un événement beaucoup plus large, baptisé Moien Metz, bonjour Lëtzebuerg. Du 23 juin au 14 juillet, ce sont véritablement trois semaines de festivités qui célèbrent le lien franco-luxembourgeois. Pop-up stores, événement musicaux, ou encore accueil de délégations luxembourgeoises lors du Festival Constellations de Metz, les animations aux couleurs du Grand-Duché sont nombreuses. «On souhaite assurément interconnecter notre bassin de vie, montrer que l'on forme ce grand espace, et favoriser les échanges avec, pourquoi pas l'année prochaine, un petit bout de Constellations au Luxembourg», s'enthousiasme l'élue.

C'est certain, les projets ne manquent pas pour la Maison du Luxembourg, qui a soufflé en mai sa première bougie. Sur sa première année de fonctionnement, la structure a honoré plus de 500 rendez-vous avec un rythme de deux jours et demi d'activité par semaine. «A la rentrée, notre maison va déménager et nous allons pouvoir élargir notre temps d'action en augmentant le volume de rendez-vous», indique Amandine Laveau-Zimmerlé.

Toujours situé dans la gare de Metz, ce point de rendez-vous disposera de locaux plus grands. Parallèlement, des permanences se développent au sein des différentes mairies de la métropole pour continuer à répondre aux questionnements des frontaliers, avec toujours plus de proximité.

Un club des frontaliers

Législation sociale luxembourgeoise, fiscalité, emploi, famille et mobilité sont les cinq thématiques d'informations proposées par la structure, mais toutes ne bénéficient pas du même niveau de demande. «41% de l'aide demandée par les frontaliers lors de notre première année d'activité concerne la fiscalité. Après on a beaucoup de questions sur tout ce qui est famille, concernant les allocations, les bourses, puis la législation sociale, et enfin l'emploi», indique la conseillère municipale et métropolitaine.



Rendez-vous physiques, téléphoniques ou par visioconférence, les frontaliers ne manquent pas de choix pour obtenir des réponses à leurs questionnements. La métropole a également créé son propre «club des frontaliers» auquel entreprises, institutions et citoyens peuvent adhérer gratuitement dans le but de s'échanger des informations. «Pour s'inscrire, il suffit d'en faire la demande par mail à la Maison du Luxembourg, et on est rajouté au club sur Teams. Problèmes de TER, mise à jour de la convention fiscale ou nouvelles règles concernant la santé, on pousse de l'information pour que tout le monde soit à jour.»

Après une première réunion organisée au mois de mai sur le thème de la fiscalité, la structure entend réitérer l'expérience au mois d'octobre sur le thème des allocations et de la retraite. Un projet de webinaire est par ailleurs en réflexion afin de multiplier les canaux d'informations. «La montée en puissance se fera progressivement. Après le déménagement on verra en fonction de la demande, et pourquoi pas recruter quelqu'un en 2023 pour augmenter nos créneaux et répondre aux besoins.»

