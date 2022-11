L'hôtel messin imaginé par le designer Philippe Starck accueillera ses premiers clients dans environ un an, après cinq années de chantier.

Après cinq ans de travaux

A Metz, l'hôtel Starck ouvrira ses portes à l'automne 2023

L'hôtel messin imaginé par le designer Philippe Starck accueillera ses premiers clients dans environ un an, après cinq années de chantier.

Il faudra encore patienter un peu moins d'une année avant que les premiers clients de l'hôtel Starck ne s'endorment dans le bâtiment. En chantier depuis 2018, l'établissement imaginé par le designer de renom Philippe Starck ouvrira ses portes à l'automne 2023, a révélé l'hebdomadaire messin La Semaine.

Promoteur de l'hôtel Starck, Yvon Gérard a disparu Il n'a plus donné signe de vie depuis le 17 août. Yvon Gérard, ancien promoteur du Moselle Open et promoteur de l'hôtel Starck à Metz a disparu à Saumur.

Baptisé «Maison Heler», cet hôtel comportera des espaces de réunion et de réception en plus des 104 chambres et suites. Une chambre témoin a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une visite, par Philippe Starck en personne, accompagné des associés du projet hôtelier, le 13 octobre dernier, selon nos confrères du Républicain Lorrain. Une visite concluante qui a permis de valider la date d'ouverture pour l'automne 2023.

Surplombant ces dix étages «classiques» se trouvera un restaurant panoramique, niché sur le toit-terrasse arboré. Pour rappel, les façades et les flèches d'un des hôtels particuliers situés sur l'avenue Foch à Metz ont été reproduites en haut de l'hôtel, donnant toute sa singularité au projet du designer.

À son ouverture, la «Maison Heler» sera exploitée par le groupe Hilton. D'ici là, le chantier se poursuit dans le quartier de l'Amphithéâtre à Metz. Débutés en juin 2018, les travaux de construction du projet hôtelier ont pris du retard, notamment en raison de la crise sanitaire.

Un cinéma dans le quartier Un autre chantier au long cours du quartier de l'Amphithéâtre vient, pour sa part, de se terminer. Il s'agit du Kinepolis, le troisième de l'agglomération messine. Le cinéma doté d'une superficie de 3.536 mètres carrés, a ouvert ses portes au public ce mercredi 9 novembre. Composé de 1.105 fauteuils répartis en huit salles, ce nouveau complexe, est situé à deux pas de l'hôtel Starck.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.