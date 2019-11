Au Sud de Metz, la prochaine plateforme du distributeur mondial sera mise en service en juillet 2021. Mais déjà la base de vie du chantier s'installe et les aménagements se réalisent autour de la future base logistique.

A Metz-Frescaty, Amazon sortira de terre en janvier

(PJ) Petit à petit, l'ancienne base aérienne de Metz-Frescaty se prépare à l'atterrissage d'Amazon sur le site délaissé par l'armée. En septembre, l'aménageur du projet, Argan, a signé la promesse d'achat du terrain nécessaire au futur bâtiment. Soit un premier chèque attendu de 4,05 millions d'euros. Et désormais, les aménagements débutent autour des 19 hectares concernés.

La base de vie du chantier est ainsi en cours d'installation, sachant que le chantier proprement dit devrait débuter en janvier prochain. Les équipes auront alors un an et demi de travail avant l'ouverture de la plateforme. Si les premiers travaux in situ consisteront à établir les fondations de la prochaine construction, il sera aussi nécessaire de déplacer un petit cours d'eau, rien que ça.

En effet, le ruisseau de la Ramotte passe sous l'ancienne piste d'atterrissage des avions et le terrain acquis par Argan. Le lit du cours d'eau va donc être découvert, et recréé un peu plus au nord de la parcelle qui accueillera le groupe logistique.

A terme, Amazon compte exploiter cette base lorraine de 185.000 m² pour rayonner sur l'Europe. Pour cela, elle disposera en Moselle d'une superficie dix fois plus vaste que la moyenne des autres sites déjà ouverts en France. Le bâtiment de 200 m de long sur 23 m de hauteur devrait accueillir près de 2.000 recrues. Soit l'équivalent de ce qu'Amazon emploie au Luxembourg, 12e employeur du pays. Sachant que les effectifs au Grand-Duché viennent d'être impactés par la décision de délocaliser 50 traducteurs vers l'Espagne et la Slovaquie.